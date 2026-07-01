Zola pas comme Emile !!!, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Zola pas comme Emile !!! Samedi 24 octobre, 19h00 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 12€ – Tarif réduit : 8€*

Sur place : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T20:30:00+02:00

Soirée clôture du Festival Rumeurs Urbaines

À partir de 12 ans

Zola… Pas comme Émile !!! C’est l’histoire vraie d’un garçon de 13 ans qui, pour devenir officiellement français, doit passer un entretien de naturalisation. Et là, surprise : on lui demande de changer de prénom. Zola, c’est trop bizarre. Pas assez français. C’est à ce moment que Forbon N’Zakimuena raconte sur scène, avec ses mots, son flow et son humour. Dans un décor minimaliste, il embarque le public, entre récit, rap, archives sonores et beatmaking. Il parle d’identité, de papier, de famille, de ce que ça fait d’être « entre deux », de se chercher, et de vouloir juste exister sans avoir à se justifier. À partir de son propre vécu et de la collecte de témoignages, Forbon nous livre un spectacle intime, rythmé, à la fois drôle et frontal, sur le parcours de naturalisation.

https://www.youtube.com/watch?v=3bZuzebwbSI

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/182-Zola-pas-comme-Emile »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre du Nord », « cache_age »: 86400, « description »: « ZOLA… PAS COMME u00c9MILE !!!nConception artistique, reu0301cit et interpreu0301tation Forbon N’Zakimuena nnu25ba www.theatredunord.fr/zola-pas-comme-emilennZolau2026 Pas comme u00c9mile !!! cu2019est lu2019histoire vraie du2019un garu00e7on de 13 ans qui, pour devenir officiellement franu00e7ais, doit passer un entretien de naturalisation. Et lu00e0, surprise : on lui demande de changer de pru00e9nom. Zola, cu2019est trop bizarre. Pas assez franu00e7ais. Cu2019est ce moment que Forbon Nu2019Zakimuena raconte sur scu00e8ne, avec ses mots, son flow, sa musique, sa colu00e8re et son humour. nnnDans un du00e9cor minimaliste, il embarque le public avec lui, entre ru00e9cit, rap, archives sonores et beatmaking. Il parle du2019identitu00e9, de papier, de famille, de ce que u00e7a fait du2019u00eatre « entre deux », de se chercher, et de vouloir juste exister sans avoir u00e0 se justifier. nnnu00c0 partir de son propre vu00e9cu et de tu00e9moignages de jeunes recueillis dans toute la France, Forbon signe un spectacle intime, rythmu00e9, frontal. Une adresse directe aux ados et u00e0 toutes celles et ceux qui se demandent : qui je suis, et pour qui je dois lu2019u00eatre ? », « type »: « video », « title »: « [TEASER] ZOLA… PAS COMME u00c9MILE | Forbon N’Zakimuena », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3bZuzebwbSI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3bZuzebwbSI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzO8a3qb7txL9C9H5x3y93Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=3bZuzebwbSI »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Rap lecture et récit récit rap