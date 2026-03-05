Zonbi + LeonXLeon Le Barouf Le Mans

Zonbi + LeonXLeon

Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-30 23:55:00

fin : 2026-05-31 03:00:00

2026-05-30

Fondé en 2024 par Dimitri Milbrun, Shion Iwata, Achille Bof et rejoint par Simon Harel, ZONBI est né de la volonté de fusionner l’urgence du punk/post-punk, la liberté du free-jazz et l’énergie brute de la musique racine haïtienne.

Médecin le jour et musicien la nuit, LeonxLeon produit depuis 2013 dans son home-studio parisien des morceaux où se rencontrent italo-disco, acid, house et bien d’autres influences toujours ensoleillées. .

Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

