Zone à étendre, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Zone à étendre, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 2 juin 2026.
Zone à étendre Mardi 2 juin, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Spectacle d’après un texte de Mariette Navarro par la compagnie A Minima, avec Damien Marquet et Lucie Monziès
Et si toute une humanité décidait de quitter les villes pour la forêt ? De redéfinir son rapport à la nature, à l’autre, à la vie en société ? Venez participer à ce départ spontané et volontaire vers d’autres possibles.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle d’après un texte de Mariette Navarro par la compagnie A Minima, avec Damien Marquet et Lucie Monziès
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