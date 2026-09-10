Zone humide de la Conque à Mèze : venez découvrir votre patrimoine naturel, Étang de Thau – La Conque, Mèze

Informations pratiques

Zone humide de la Conque à Mèze : venez découvrir votre patrimoine naturel Samedi 19 septembre, 15h00 Étang de Thau – La Conque Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes. Inscription obligatoire avant le 17/09/2026 à midi au 04 67 51 00 53 ou administratif@ardam.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les richesses du patrimoine naturel de cette zone humide située aux portes de la ville.

La visite débutera par une présentation de la zone humide de la Conque et du site Natura 2000 du bassin de Thau. Elle se poursuivra par une balade d’environ 2 km, ponctuée d’activités ludiques pour mieux connaître la faune, la flore et les milieux naturels du site.

Inscription obligatoire avant le 17 septembre 2026 à 12h, au 04 67 51 00 53 ou viaadministratif@ardam.fr

Étang de Thau – La Conque Parking de la Conque de Mèze, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie 04 67 51 00 53 http://www.ardam.org [{« link »: « mailto:administratif@ardam.fr »}] Ce site appartient au Conservatoire du Littoral. Organisé dans le cadre du programme Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes.

Présentation des richesses du patrimoine naturel présente dans cette zone humide aux portes de la ville.

©ardam