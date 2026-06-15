Vierzon

Zoom

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils.

C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils. C’est l’histoire d’une réussite…

Fin septembre, réunion de parents d’élèves elle est là, la mère du Burt . Celle qu’on n’a pas vue depuis des années, celle qu’on aurait sans doute préférée ne pas revoir. Elle n’a plus aucune raison d’être là, pourtant elle s’est invitée. Alors, comme le prof principal est en retard, elle se lève et parle. Elle commence par là où tout a commencé, en plein Hollywood …

Puis elle va nous embarquer dans un tourbillon de vie entre Sochaux et Sartrouville où elle va tout faire pour que son Burt connaisse un destin autre que le sien, un destin de star. 15 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Zoom Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON