ZooNoise, cirque diplomatique, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel

ZooNoise, cirque diplomatique Vendredi 24 avril, 15h00 La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:15:00+02:00

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« ZooNoise, cirque diplomatique » , est une fable écologique dansée et théâtrale avec Florence Peyrard, seule-en-scène. A partir de 11 ans.

Créé en novembre 2025 en version salle à Malakoff scène nationale – Fabrique des arts, ce spectacle bénéficie d’une résidence de reprise à la Ferme du buisson afin d’adapter le spectacle en version hors les murs.

Jeu, contorsion, chant : Florence Peyrard / Conception : Miette Etc, Cléo Grousset, Florence Peyrard / Dramaturgie : Cléo Grousset / Mise en scène : Miette Etc / Costumes : Solenne Laffitte assistée de Morgane Ballif / Scénographie : Cléo Grousset / Lumière : Killian Languil / Son : Théo Durand / Décor, Fx : Tristan Ortlieb / Régie générale : Julien Barré /Administration : Christophe Paris-Marty

Avec le soutien financier à la création de : Atelier 231-Cnarep (5000 euros), Le Moulin Fondu, -Cnarep (3500 euros), Les ateliers Frappaz -Cnarep (3000 euros), La Lisière (3000 euros), De Rue De Cirque (1940 euros). Avec l’accueil de : La Halle aux cuirs, Le Tetris -Smac, La Transverse, Le Cent quatre, La Scomam Laval -feu Cnarep†, Le Théâtre de Châtillon, Malakoff scène nationale. La Ferme du Buisson -scène nationale Avec l’aide à la création de : La ville de Paris (15000 euros), la Région Ile de France (8000 euros), Ministère de la Culture -DGCA aide à la création nationale rue (15000 euros), projet Lauréat Ecrire pour la Rue SACD-DGCA (5000 euros). Merci à : La Fabrique sonore de la Cie Décor Sonore, l’Atelier de curiosité urbaine.

La compagnie Ici Même est conventionnée par la Drac Ile-de-France.

La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée Allée de la ferme Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/zoonoise-ferme »}]

Ici-Même – Miette Etc sauvage rue

Ann Son Bas