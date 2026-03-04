Allons voir le parc de Noisiel !, Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel

Allons voir le parc de Noisiel ! Samedi 6 juin, 14h30, 16h00 Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne

Gratuit, réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Suivez le guide, personnage d’un autre temps, et partez à la (re)découverte du parc de Noisiel et de ses curiosités avec un nouveau regard !

Grille d'honneur du parc de Noisiel Cours du château 77186 Noisiel Noisiel 77186 Pièce aux Chats Seine-et-Marne Île-de-France

Visite contée

Balade contée dans le parc de Noisiel © ville de Noisiel, 2023