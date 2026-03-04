Mon parc à l’aquarelle, Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel

Mon parc à l’aquarelle Samedi 6 juin, 14h00 Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne

Gratuit, participation sous réserve des places disponibles

En compagnie d’une guide conférencière du service patrimoine de Noisiel, initiez-vous à la lecture de paysage et à la technique de l’aquarelle, pour poser sur papier votre propre image du parc de Noisiel.

Grille d’honneur du parc de Noisiel Cours du château 77186 Noisiel Noisiel 77186 Pièce aux Chats Seine-et-Marne Île-de-France

© ville de Noisiel