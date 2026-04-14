Atelier « reconnaître les arbres », Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel
Atelier « reconnaître les arbres », Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel samedi 6 juin 2026.
Atelier « reconnaître les arbres » Samedi 6 juin, 15h00 Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Animé par Maxime fauqueur, vice-président de l’associaiton A.R.B.R.E.S., cet atelier vous donnera quelques clés pour identifier les arbres les plus présents dans le parc de Noisiel, dont quelques arbres remarquables.
Grille d’honneur du parc de Noisiel Cours du château 77186 Noisiel Noisiel 77186 Pièce aux Chats Seine-et-Marne Île-de-France
Atelier « reconnaître les arbres »
© ville de Noisiel
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