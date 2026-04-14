Atelier « reconnaître les arbres », Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel

Atelier « reconnaître les arbres » Samedi 6 juin, 15h00 Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Animé par Maxime fauqueur, vice-président de l’associaiton A.R.B.R.E.S., cet atelier vous donnera quelques clés pour identifier les arbres les plus présents dans le parc de Noisiel, dont quelques arbres remarquables.

Grille d’honneur du parc de Noisiel Cours du château 77186 Noisiel Noisiel 77186 Pièce aux Chats Seine-et-Marne Île-de-France

Atelier « reconnaître les arbres »

© ville de Noisiel