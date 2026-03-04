Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel », Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel
Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel » 5 – 7 juin Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne
Accès libre depuis l’application Baludik
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
La fée Augrielle, protectrice attitrée du parc de Noisiel, vous demande demande votre aide pour s’assurer de la bonne conservation des éléments clefs qui font la grandeur du parc.
Saurez-vous défaire les enchantements en résolvant les énigmes proposées ?
Ce rallye-jeu vous emmènera dans une découverte ludique et originale du patrimoine arboré et historique du parc.
Disponible gratuitement sur téléphone ou tablette via l’application Baludik à télécharger gratuitement : https://baludik.fr/parcours/1964-les-secrets-du-parc-de-noisiel/
Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel »
