Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel », Grille d’honneur du parc de Noisiel, Noisiel

Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel » 5 – 7 juin Grille d’honneur du parc de Noisiel Seine-et-Marne

Accès libre depuis l’application Baludik

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

La fée Augrielle, protectrice attitrée du parc de Noisiel, vous demande demande votre aide pour s’assurer de la bonne conservation des éléments clefs qui font la grandeur du parc.

Saurez-vous défaire les enchantements en résolvant les énigmes proposées ?

Ce rallye-jeu vous emmènera dans une découverte ludique et originale du patrimoine arboré et historique du parc.

Disponible gratuitement sur téléphone ou tablette via l’application Baludik à télécharger gratuitement : https://baludik.fr/parcours/1964-les-secrets-du-parc-de-noisiel/

Grille d’honneur du parc de Noisiel Cours du château 77186 Noisiel Noisiel 77186 Pièce aux Chats Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://baludik.fr/parcours/1964-les-secrets-du-parc-de-noisiel/ »}]

Rallye-jeu « Les secrets du parc de Noisiel »

