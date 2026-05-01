Banque d’archives populaires La Ferme du Buisson Noisiel

Comment participer à la Banque d’Archives Populaires ?

1. Choisissez votre archive

Sélectionne une image qui compte pour toi : photo de famille, souvenir de voyage, moment du quotidien…

Elle doit raconter une histoire que tu veux transmettre.

2. Contacte-nous

Appelle ou écris-nous sur WhatsApp au 06 87 19 28 81 pour obtenir des infos et prendre rendez-vous.

3. Le jour J : rendez-vous à la Ferme du Buisson

Viens avec ton archive. Elle sera numérisée sur place avec soin, puis intégrée à notre kiosque.

4. Raconte ton histoire

Tu es accueilli·e par notre équipe pour partager le récit lié à ton image.

Tu peux venir seul·e ou accompagné·e.

5. Contribue à une archive vivante

Ton témoignage rejoint la Banque d’Archives Populaires, un projet collectif en construction, qui donnera naissance à une œuvre numérique présentée à MansA en 2028.

Racontez l’histoire qui vous lie à l’Afrique : Du 30 mai au 14 juin 2026, MansA-Maison des Mondes Africains lance à la Ferme du Buisson la première collecte de sa Banque d’archives Populaires. Ce projet invite chacun·e à partager une image et le récit qui lui est associé, pour constituer un fonds d’archives vivantes consacré aux migrations africaines et aux liens familiaux, intimes et culturels entre la France et le continent africain.



Photographies anciennes, albums de famille, images du quotidien ou souvenirs de voyage : chaque archive devient le point de départ d’une histoire à transmettre.



Cette première étape marque le lancement d’un projet itinérant, qui se poursuivra dans l’Hexagone et les outre-mer, avant de donner naissance à une œuvre numérique présentée à MansA en 2028.



Comment participer ?

Choisissez une image qui vous est chère, prenez contact avec l’équipe, puis rendez-vous à la Ferme du Buisson pour la numériser et partager votre récit dans le kiosque dédié.



Un fonds d’archives en construction, pour faire émerger une mémoire collective vivante.

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit sous condition

06 87 19 28 81

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Ferme du Buisson Allee De La Ferme 77186 Noisiel

+33687192881



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