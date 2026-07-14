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AGENDA · Nîmes

Zorya Nîmes

mercredi 15 juillet 2026 · Nîmes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
940 chemin de Florival
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
15 15 19

Nîmes

Zorya

940 chemin de Florival Nîmes Gard

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Spectacle équestre par Hasta Luego
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940 chemin de Florival Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 7 77 96 26 34  domaine@hasta-luego.eu

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English :

Equestrian Show by Hasta Luego

L’événement Zorya Nîmes a été mis à jour le 2026-07-10 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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