AGENDA · Nîmes
Zorya Nîmes
mercredi 15 juillet 2026 · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Zorya
940 chemin de Florival Nîmes Gard
Tarif : 15 – 15 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Spectacle équestre par Hasta Luego
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940 chemin de Florival Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 7 77 96 26 34 domaine@hasta-luego.eu
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English :
Equestrian Show by Hasta Luego
L’événement Zorya Nîmes a été mis à jour le 2026-07-10 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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