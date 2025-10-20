Concert Nick Cave & The Bad Seeds Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes

Nîmes

Concert Nick Cave & The Bad Seeds Festival de Nîmes

boulevard des Arènes arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Nick Cave & The Bad Seeds reviennent en Europe à l’été 2026 pour une tournée monumentale !

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boulevard des Arènes arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Nick Cave & The Bad Seeds return to Europe in summer 2026 for a monumental tour!

L’événement Concert Nick Cave & The Bad Seeds Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-10-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes