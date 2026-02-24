Tom Odell + Riopy boulevard des arènes Nîmes
Tom Odell + Riopy boulevard des arènes Nîmes lundi 20 juillet 2026.
Tom Odell + Riopy
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 46 – 46 – 90 EUR
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20
2026-07-20
Révélé en 2012 avec son tube planétaire Another Love , l’artiste britannique a su toucher le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à sa musique sincère et émotive.
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
English :
Revealed in 2012 with his global hit Another Love , the British artist has touched the hearts of millions of fans around the world with his heartfelt, emotive music.
