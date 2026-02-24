Tom Odell + Riopy boulevard des arènes Nîmes

Tom Odell + Riopy

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Révélé en 2012 avec son tube planétaire Another Love , l’artiste britannique a su toucher le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à sa musique sincère et émotive.

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Revealed in 2012 with his global hit Another Love , the British artist has touched the hearts of millions of fans around the world with his heartfelt, emotive music.

L’événement Tom Odell + Riopy Nîmes a été mis à jour le 2026-02-24 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes