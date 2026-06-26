Zoufris Maracas L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France
Zoufris Maracas L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France vendredi 16 octobre 2026.
ZOUFRIS MARACAS
Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux. Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est impoé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française. Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux.
Première partie: A suivre
Bar et Foodtruck sur place
A 25min de Paris gare du nord via RER B // Station Vert Galant
A 25min de Paris gare du nord via RER B Station Vert Galant //
Bar et Foodtruck sur place
Le vendredi 16 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif Adherent : 15 EUR
Tarif Réduit (étudiant -25ans, carte d’invalité, demandeur d’emploi, RSA, +60ans : 22 EUR
Tarif Plein : 24 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T23:00:00+02:00
L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.
Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France
Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)
Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/155-ZOUFRIS-MARACAS
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