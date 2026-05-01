Zumba Fitness Devant la crêperie Bains des Fleurs Châtelaillon-Plage
Zumba Fitness Devant la crêperie Bains des Fleurs Châtelaillon-Plage lundi 6 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Zumba Fitness
Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Tout l’été venez découvrir nos activités directement sur la plage . Zumba sous le soleil, cours de fitness ou calme et sérénité le temps d’une séance de yoga face aux vagues, chacun trouve chaussure à son pied !
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Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Zumba Fitness
All summer long, come and discover our activities right on the beach. Zumba in the sunshine, fitness classes or calm and serenity during a yoga session in front of the waves, there’s something for everyone!
L’événement Zumba Fitness Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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