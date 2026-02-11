Humour, étrangeté et énergie collective à Saint-Pol-de-Léon : une exposition qui se fabrique avec les habitants

À Saint-Pol-de-Léon, la Maison Prébendale accueille du 7 mars au 26 avril 2026, Tricots, café crème et cavalier s’installe à La Preb’ comme un récit collectif qui mêle œuvres de collection, folklore local et créations réalisées avec celles et ceux qui vivent ici. Le résultat promet une traversée pleine de drôlerie, d’étrangeté et d’élan commun, où l’art ne surplombe pas le territoire mais s’y tisse, au fil des ateliers, des souvenirs et des gestes partagés.

Le projet est orchestré par Valentine Gardiennet dans le cadre de l’opération Frac en résidence. Le principe est simple, et puissant au plan symbolique. La collection du Frac Bretagne et celle du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine dialoguent avec des productions locales réalisées avec des publics très différents, qui deviennent co-auteurs du paysage exposé.

À Saint-Pol-de-Léon, l’exposition intègre ainsi des créations issues d’ateliers menés avec des élèves du lycée Notre-Dame du Kreisker, des résidentes et résidents de la résidence seniors Espace et Vie, ainsi que des personnes accompagnées par Les Genêts d’Or. L’intention n’est pas de « faire participer » pour cocher une case, mais de fabriquer une énergie commune, où l’on reconnaît des visages, des mains, des histoires, et où la salle d’exposition devient une chambre d’échos.

Le folklore comme porte d’entrée, l’imagination comme moteur

Le parcours s’ouvre sur une figure qui appartient déjà à l’imaginaire du lieu. Dans la cour, le gisant Saint Bidouzin sert de seuil et de déclencheur. Il est cette présence populaire, à la fois familière et décalée, qui autorise la légende, l’humour et les métamorphoses. Déplacé, raconté, réinventé, il fait le lien entre mémoire locale et invention contemporaine, entre ce qui se transmet et ce qui s’invente aujourd’hui.

Dans les pièces de la Maison Prébendale, les œuvres de la collection rencontrent des objets et des images fabriqués à partir de matériaux modestes, de récits intimes et de gestes communs. L’exposition évoque ce qui se partage autour d’une table, ce que l’on bricole, ce que l’on assemble, ce que l’on transforme. Elle assume une étrangeté joyeuse, qui tient autant au choix des formes qu’à la façon de faire apparaître, dans un lieu patrimonial, des personnages, des figures et des souvenirs qui n’attendaient que d’être réveillés.

Des œuvres de collection, et des créations qui répondent au lieu

Le volet présenté à Saint-Pol-de-Léon rassemble des œuvres de Julie Béna, Amy Bessone, Étienne Bossut, Paz Errázuriz, Shigeo Fukuda, Makiko Furuichi, Camille Girard & Paul Brunet, Ed Hall, Jean Hervoche, Martin Parr, Martha Rosler et Michel Thersiquel. Elles se frottent à des productions issues des ateliers, parmi lesquelles des patchworks sur lin qui font écho à l’histoire textile de la ville, des portraits et des poupées en toile de jute qui dialoguent avec les figures fantastiques du site. Ainsi, le lieu ne sert pas seulement d’écrin ; il devient matière, mémoire et partenaire de jeu.

Infos pratiques

Exposition : Tricots, café crème et cavalier, exposition collective orchestrée par Valentine Gardiennet

À noter : le projet se déploie aussi dans le cadre de Frac en résidence avec un second volet au Café Marylène à Plougasnou, qui prolonge cette idée d’art convivial, intergénérationnel et joyeusement décalé.