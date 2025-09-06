Le Sel-de-Bretagne. Trois artistes rennaises explorent Les rites des Abysses

Du 7 septembre au 26 octobre 2025, le Musée Eugène Aulnette du Sel-de-Bretagne se métamorphose en un monde sous-marin imaginaire avec l’exposition immersive Les rites des Abysses. Trois plasticiennes rennaises – Sara Brita Salamone, Avril Pozza et Juliette Jegouzo – y unissent leurs univers pour offrir une plongée sensorielle dans un espace où se rencontrent science-fiction, mythes ancestraux et esthétiques dystopiques.

Sara Brita Salamone : des coiffes comme talismans dystopiques

Les œuvres de Sara Brita Salamone se situent entre sculpture et costume. Ses coiffes, bijoux et artefacts détournent des matériaux contemporains pour inventer des parures chamaniques venues d’un futur incertain. L’esthétique, nourrie d’animisme, de végétaux et de cornes animales, réactive des codes archaïques dans un langage qui rappelle les univers visuels du cinéma fantastique et des mythes post-apocalyptiques. Ses créations évoquent des talismans protecteurs d’un peuple imaginaire des profondeurs, figures hybrides entre humain et créature abyssale.

Avril Pozza et Juliette Jegouzo : bâtisseuses d’un théâtre des profondeurs

Le duo formé par Avril Pozza et Juliette Jegouzo a choisi d’habiter l’espace comme un organisme vivant. Leur scénographie joue avec les échelles et les perspectives, créant une sensation de descente progressive vers des abysses luminescents. Elles mobilisent des matières textiles, plastiques et minérales pour construire un environnement où l’étrangeté devient habitable. Leur travail traduit un dialogue permanent entre macrocosme et microcosme, donnant aux visiteurs l’impression d’évoluer dans une cathédrale organique où chaque détail renvoie à une mythologie océanique inédite.

Abysses, rites et mythes contemporains

L’exposition s’inscrit dans une longue tradition artistique où la mer et ses profondeurs incarnent l’inconnu, l’inconscient et la mémoire archaïque. Ici, les abysses deviennent le lieu symbolique d’une initiation : coiffes, lumières et installations se présentent comme autant d’éléments rituels qui suggèrent l’existence d’un peuple secret. Les artistes convoquent ainsi un imaginaire qui dialogue avec la science-fiction – mondes parallèles, univers post-humains – mais aussi avec les rites anciens, où les parures et les décors n’étaient jamais purement esthétiques, mais liés à une fonction protectrice et spirituelle.

Dans l’obscurité du musée, les visiteurs deviennent à leur tour des initiés, traversant un espace entre rêve et inquiétude. Les rites des Abysses se lit comme une allégorie : celle d’une humanité qui, face aux crises écologiques et technologiques, invente de nouveaux mythes pour affronter ses propres ténèbres.

Pratique

Exposition : Les rites des Abysses

Artistes : Sara Brita Salamone, Avril Pozza, Juliette Jegouzo

Lieu : Musée Eugène Aulnette, Le Sel-de-Bretagne

Dates : du dimanche 7 septembre au dimanche 26 octobre 2025

Horaires : tous les dimanches après-midi de 14h30 à 18h

Vernissage : dimanche 7 septembre à 15h

Entrée : libre

Organisation : Amis du Musée Eugène Aulnette

→ En savoir plus : Sara Brita Salamone | Avril Pozza | Juliette Jegouzo