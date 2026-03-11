Film Orphan de László Nemes, le regard d’un enfant sur une Hongrie en ruines

Avec Orphan, László Nemes compose un film de cendres, de silences et de colère rentrée. Dans le Budapest blessé de l’après-1956, il filme l’enfance non comme une promesse, mais comme une traversée parmi les ruines, là où la vérité familiale, au lieu de libérer, déchire encore davantage.

On entre dans Orphan comme on pousse une porte lourde dans une maison où l’air serait resté enfermé trop longtemps. Dès les premières minutes, quelque chose pèse. Non pas une pesanteur artificielle, celle des films qui confondent gravité et lenteur appliquée, mais une densité plus sourde, plus ancienne, presque minérale. László Nemes ne filme pas le passé comme un album de souvenirs ni comme une fresque patrimoniale où chaque détail viendrait flatter le goût de l’époque reconstituée. Il filme un monde usé jusqu’à la corde, un monde qui n’a pas fini de saigner et dont les blessures ont cessé de faire spectacle pour devenir une manière d’habiter le quotidien.

Le cinéaste hongrois, dont on n’a pas oublié l’ébranlement du Fils de Saul ni les ambitions plus discutées de Sunset, revient ici à ce qui semble constituer le cœur le plus tenace de son œuvre, à savoir la façon dont l’Histoire se dépose dans les chairs, dans les appartements trop étroits, dans les visages qui se détournent, dans les rapports familiaux faussés avant même d’avoir pu se construire. Orphan se déroule dans le Budapest de 1957, juste après la répression soviétique de l’insurrection hongroise. Mais il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un film sur l’événement. Il s’agit d’un film sur son arrière-goût. Sur ce qui reste quand les chars se sont retirés, quand les slogans se sont tus, quand les morts ont cessé de compter parce qu’il faut bien recommencer à faire la soupe, travailler, dormir, mentir un peu, survivre comme on peut.

L’enfance comme terre bouleversée

Au centre du récit, il y a Andor, douze ans, une silhouette nerveuse, un visage fermé, une manière déjà ancienne de regarder le monde comme s’il allait vous trahir. Il vit avec sa mère, Klara, dans le souvenir presque sacralisé d’un père absent, disparu dans les camps, ou dissous dans cette immense brume historique où les enfants apprennent à fabriquer des légendes pour ne pas devenir fous. Ce père, Andor ne l’a jamais vraiment connu, mais il lui parle, il le convoque, il l’adore comme on adore une idée. Et c’est là que le film devient très beau. Il comprend que l’enfance n’a pas besoin de vérité pour tenir debout, elle a besoin de récit. Or le récit d’Andor, celui qui lui permettait d’organiser sa vie intérieure, de donner une forme à son manque, va se fissurer brutalement lorsqu’un homme surgit, massif, inconvenant, presque obscène dans sa manière d’occuper l’espace, et prétend être celui qu’il a tant attendu sans le savoir.

À partir de cette irruption, Orphan déplace son centre de gravité. Ce qui aurait pu devenir un drame psychologique assez classique sur les secrets de famille prend une ampleur plus trouble, plus déchirante. Car ce que découvre Andor, ce n’est pas seulement une vérité cachée. C’est que la vérité, dans les mondes fracassés, n’a rien de pur. Elle ne rétablit pas l’ordre. Elle le complique. Elle mêle la survie, la dette, la honte, le désir, la domination et parfois même une forme de reconnaissance impossible à admettre. László Nemes filme cela avec une dureté sans cruauté gratuite. Il n’écrase pas son personnage, il le laisse se débattre à l’intérieur de ce nœud moral où l’on ne sait plus très bien qui a sauvé qui, qui a pris, qui a donné, qui a humilié, qui a aimé comme il le pouvait.

Une beauté terreuse, presque suffocante

Visuellement, le film est d’une splendeur grave. Le mot peut surprendre, tant Orphan semble se méfier de tout ce qui relèverait d’une beauté trop déclarative. Et pourtant, plan après plan, il impose sa matière. Avec le chef opérateur Mátyás Erdély, Nemes travaille une palette de bruns, de sables, d’ocres fanés, de lumières fumeuses et de gris fatigués qui donnent au Budapest du film une densité presque charnelle. Rien ici n’est pittoresque. Rien n’est “joli”. La photographie n’adoucit pas la douleur, elle la rend plus pénétrante encore. Elle lui donne une texture. On a parfois l’impression que les murs ont absorbé les humiliations, que les trottoirs gardent le souvenir des courses, des rafles, des fuites, des insultes, et qu’Andor lui-même avance dans ce paysage comme un enfant déjà couvert de poussière historique.

Plusieurs critiques ont reproché au film sa lenteur, sa raideur, une certaine inertie dramatique. Le reproche n’est pas absurde. Orphan n’a ni la fulgurance sensorielle ni l’invention radicale du Fils de Saul. Il lui arrive de s’enfermer dans son propre régime de gravité, de laisser certaines scènes s’étirer jusqu’à la stagnation, de préférer l’insistance au surgissement. Mais il faut aussi entendre ce que cette lenteur produit. Elle n’est pas seulement un défaut de rythme. Elle est le climat même du film. Elle dit l’enlisement moral, l’impossibilité de sortir rapidement d’une histoire qui colle aux êtres. Nemes ne veut pas que tout “fonctionne” avec l’efficacité d’un scénario bien huilé. Il veut que l’on sente le poids des jours, le caractère poisseux du réel, la répétition des humiliations et des incompréhensions. Ce parti pris peut frustrer, il peut même fatiguer, mais il donne au film une consistance que beaucoup de drames historiques, impeccables et aussitôt oubliés, n’atteignent jamais.

Des acteurs pris dans la gêne du vrai

Le jeune Bojtorján Barabás porte le film avec une intensité rugueuse qui n’a rien de l’enfance charmante ou immédiatement aimable. Son Andor est fermé, ombrageux, parfois ingrat, souvent blessant, toujours sur la défensive. C’est précisément ce qui le rend juste. Il ne faut pas demander à ce personnage de séduire. Il faut le regarder résister. Résister à l’intrusion du réel, à la contamination du doute, à l’idée que son père rêvé puisse être remplacé par un homme de chair, vulgaire, pesant, embarrassant. Barabás réussit à tenir cette ligne étroite entre la dureté et la fragilité, entre le refus obstiné et la panique presque enfantine qui continue de battre derrière son front fermé.

Andrea Waskovics, dans le rôle de Klara, est admirable de sobriété. Son personnage est peut-être le plus douloureux du film, justement parce que Nemes refuse d’en faire une figure sacrificielle trop lisible. Elle n’est ni héroïsée ni accablée. Elle est une survivante, c’est-à-dire une femme qui a déjà trop vu pour encore croire à la pureté morale. Son visage porte moins une culpabilité qu’un épuisement profond, celui de celles qui ont compris que l’après-catastrophe ne se vit pas dans la justice, mais dans des compromis dont les enfants hériteront sans les comprendre.

Face à eux, Grégory Gadebois impose une présence formidable de gêne, de brutalité et d’ambiguïté. Il apporte au film quelque chose de terriblement concret. Son personnage n’a pas l’élégance du salaud de cinéma, ni le confort moral du bourreau parfaitement identifié. Il est plus dérangeant que cela. Il dérange parce qu’il occupe une zone trouble, celle où la protection, la possession, le besoin et la domination se sont peut-être confondus. Il n’est pas là pour permettre au spectateur de distribuer facilement les torts et les raisons. Il est là pour rendre le monde plus impur, donc plus vrai.

Le poison de l’après

C’est peut-être là que Orphan touche quelque chose de très juste et de très rare. Le cinéma a souvent su représenter la catastrophe elle-même. Il filme les guerres, les massacres, les soulèvements, les camps, les explosions de l’Histoire avec une efficacité parfois magistrale. Il sait moins bien filmer ce qui vient après, ce temps médiocre et pourtant essentiel où les vivants reprennent leur place dans un monde qui n’a pas été réparé. László Nemes s’intéresse précisément à cet après-là. À ce moment où la grande tragédie cesse d’être événement pour devenir ambiance morale. Où le traumatisme descend dans les familles, se glisse dans les disputes, dans les lits, dans les repas, dans la manière même de nommer ou de ne pas nommer les choses.

Orphan n’est donc pas seulement l’histoire d’un enfant confronté à une révélation familiale. C’est le portrait d’une société orpheline. Orpheline de souveraineté, après l’écrasement hongrois. Orpheline de continuité, après la Shoah. Orpheline de langage moral stable, dans un monde où l’on doit bien vivre avec ce qui reste, même si ce reste a mauvais visage. Le titre du film prend alors toute sa force. Andor est orphelin, bien sûr, mais il ne l’est pas seulement d’un père. Il l’est d’un monde intelligible. Et cette forme d’orphelinat-là est sans doute plus terrible encore.

Un film mineur ? Peut-être. Mais profondément habité

Il faut rester juste. Orphan n’est probablement pas le sommet absolu de László Nemes. Il n’a pas la violence formelle, l’évidence historique, le caractère proprement inoubliable du Fils de Saul. Il n’emporte pas tout sur son passage. Il ne bouleverse pas d’un seul bloc. Il a même, par endroits, quelque chose d’un peu clos, d’un peu obstiné dans sa manière de tenir le spectateur à distance. Mais réduire le film à ces réserves serait passer à côté de ce qu’il accomplit. Car il y a des œuvres qui frappent comme un coup de tonnerre, et d’autres qui agissent comme l’humidité d’un mur ancien. Elles s’installent lentement. Elles gagnent du terrain en silence. Elles reviennent plus tard, avec leurs ombres, leurs couleurs sourdes, leurs phrases retenues.

Orphan appartient à cette seconde catégorie. Ce n’est pas un film qui cherche à être aimé facilement. C’est un film qui préfère durer. Il s’adresse à ce qu’il y a en nous de moins pressé, de moins disponible aux séductions immédiates. En cela, il ressemble peut-être à l’enfance qu’il décrit, non pas l’enfance des albums illustrés et des certitudes tendres, mais celle où quelque chose se défait déjà, où l’on découvre que les adultes mentent, que les morts ne reviennent pas, et que la vérité n’est pas forcément plus vivable que le mensonge.

Notre avis

Avec Orphan, László Nemes signe un film moins éclatant que Le Fils de Saul, mais d’une densité mélancolique et d’une tenue formelle impressionnantes. Il lui arrive d’être trop lourd, trop fermé, trop fidèle à sa propre austérité. Mais cette réserve n’empêche nullement l’œuvre de s’imposer comme un drame historique de grande qualité, porté par une mise en scène somptueuse, des acteurs très justes et une compréhension rare de ce que l’Histoire laisse derrière elle lorsqu’elle a fini de faire du bruit. Un film sévère, beau, profondément triste, et assez habité pour continuer de vivre en nous bien après sa dernière image.

