Jeanne Malivel, le grand retour. Loudéac et la Bretagne rendent justice à une pionnière des arts décoratifs

Cent ans après sa disparition, Jeanne Malivel revient au premier plan. Née à Loudéac en 1895, morte prématurément en 1926, cette artiste longtemps restée trop discrète dans le récit national apparaît aujourd’hui pour ce qu’elle fut réellement : une figure majeure du renouveau artistique breton, une pionnière des arts décoratifs et une créatrice d’une étonnante modernité. Expositions, inaugurations, parcours patrimoniaux, visites guidées : à partir du 29 avril 2026, Loudéac et la Route du Lin lui consacrent une saison entière de redécouverte.

Dessin, gravure sur bois, illustration, textile, mobilier, céramique, arts ménagers, réflexion sur l’habitat, goût du motif, attention portée aux savoir-faire populaires, l’œuvre de Jeanne Malivel traverse les disciplines avec une liberté impressionnante.

Une artiste totale, enracinée et moderne

Née à Loudéac le 15 avril 1895, Jeanne Malivel s’impose en peu d’années comme une personnalité décisive du renouveau breton. En 1922, elle se fait remarquer avec les bois gravés réalisés pour L’Histoire de Notre Bretagne de Jeanne Coroller-Danio. L’année suivante, elle est à l’origine du mouvement Ar Seiz Breur, qui jouera un rôle majeur dans la modernisation des arts décoratifs en Bretagne.

Mais la force de Jeanne Malivel ne tient pas seulement à son importance historique. Elle tient à sa vision. L’artiste ne voulait pas enfermer la Bretagne dans une imagerie figée. Elle cherchait au contraire à réinventer ses formes, ses lignes, ses usages, ses objets du quotidien. Son ambition n’était pas de folkloriser un héritage, mais de lui donner une vie nouvelle. Elle pensait la maison, le tissu, le décor, le meuble, l’objet domestique comme autant de lieux possibles de création.

Cette conception large et concrète de l’art frappe encore aujourd’hui. Jeanne Malivel ne séparait pas l’esthétique du monde vécu. Elle ne réservait pas la beauté aux cimaises. Elle la voulait dans les gestes, dans les matières, dans les intérieurs, dans les formes ordinaires de l’existence. C’est ce qui la rend si actuelle.

Loudéac ouvre l’année du centenaire

Le centenaire de sa mort donne lieu, en 2026, à une série d’hommages en Centre-Bretagne. À Loudéac, le coup d’envoi est annoncé pour le mercredi 29 avril 2026, avec l’inauguration de deux expositions autour de Jeanne Malivel à la médiathèque, en partenariat avec le CAC Sud 22. Pour la ville natale de l’artiste, l’enjeu est double. Il s’agit bien sûr d’honorer une enfant du pays, mais aussi de faire mieux connaître une œuvre qui dépasse très largement le seul cadre local.

Cette séquence loudéacienne a quelque chose de juste et de symbolique. Redonner Jeanne Malivel à Loudéac, c’est rappeler qu’une petite ville du Centre-Bretagne a vu naître l’une des artistes les plus singulières de son temps. C’est aussi replacer au cœur du patrimoine local une femme de création, de travail et d’invention, dont la disparition à 31 ans a sans doute contribué à la relative sous-estimation.

Une grande exposition sur la Route du Lin

Le centenaire se déploie aussi sur la Route du Lin, avec une exposition annoncée du 1er mai au 31 octobre 2026 à la Maison des Toiles de Saint-Thélo et à l’Atelier Musée du Tissage à Uzel. Le parcours est conçu en deux volets complémentaires, ce qui semble particulièrement cohérent pour une artiste aussi multiple.

À Saint-Thélo, le public pourra entrer dans la biographie de Jeanne Malivel et dans son travail d’illustratrice. À Uzel, l’accent sera davantage mis sur son rapport au collectage de l’art traditionnel, à la valorisation des artisans bretons, mais aussi à l’art religieux et à l’art ménager. Ce choix muséographique paraît particulièrement pertinent. Il restitue non seulement une œuvre, mais une pensée du décor, du quotidien et de la transmission.

Le dialogue avec l’histoire textile du territoire n’a évidemment rien d’anodin. Dans cette Bretagne intérieure marquée par les savoir-faire, les toiles, les ateliers et la mémoire des gestes, Jeanne Malivel apparaît comme une passeuse idéale entre patrimoine et modernité. Son univers, traversé par les motifs, les matières et les usages, trouve ici un écrin d’une grande justesse.

Une redécouverte amorcée à Paris

Si Jeanne Malivel revient aujourd’hui avec une telle force, c’est aussi parce qu’un travail de redécouverte a déjà été engagé ces dernières années. En 2023, la Bibliothèque Forney, à Paris, lui a consacré une importante exposition, Jeanne Malivel, une artiste engagée, présentée du 8 mars au 1er juillet. Cette exposition a joué un rôle important dans la remise en lumière d’une créatrice longtemps restée insuffisamment connue hors des cercles bretons ou spécialisés.

Cette reconnaissance tardive mais croissante change le regard porté sur elle. Jeanne Malivel n’apparaît plus simplement comme une figure régionale intéressante ni comme un nom associé à l’histoire d’Ar Seiz Breur. Elle s’impose désormais comme une artiste majeure de l’entre-deux-guerres, à la croisée des arts appliqués, de l’Art déco, des mouvements régionalistes et d’une réflexion exigeante sur l’identité visuelle bretonne.

Une œuvre qui parle puissamment à notre temps

Ce qui frappe, au fond, chez Jeanne Malivel, c’est la tension féconde entre enracinement et invention. Elle regarde la Bretagne, ses formes, ses traditions, ses lignes décoratives, ses artisanats, mais elle ne s’y soumet jamais passivement. Elle y puise une énergie pour créer autre chose. Non pas un passé restauré, mais une modernité située, habitée, incarnée.

Dans une époque qui s’interroge à nouveau sur les savoir-faire, sur le rapport entre art et usage, sur la place des femmes dans l’histoire de la création, sur les liens entre territoire et formes esthétiques, son œuvre retrouve une puissance singulière. Elle parle de transmission sans passéisme, d’identité sans fermeture, d’art sans hiérarchie rigide entre noble et appliqué.

Elle rappelle aussi que l’histoire artistique bretonne ne se résume ni à quelques images d’Épinal ni à quelques grands noms masculins. Elle est faite aussi de trajectoires plus brèves, plus fragiles, mais décisives. Jeanne Malivel est de celles-là. Une artiste interrompue trop tôt, mais dont l’intuition continue d’éclairer notre présent.

Visites guidées et saison culturelle

Autour de l’exposition de la Route du Lin, plusieurs temps de médiation sont annoncés. Une visite guidée est notamment programmée le 23 mai 2026 à 20 h dans le cadre de la Nuit européenne des musées. D’autres visites sont prévues durant l’été, notamment en juillet et en août, permettant de découvrir les deux volets de l’exposition entre Saint-Thélo et Uzel.

Cette dimension accompagnée est précieuse. L’œuvre de Jeanne Malivel mérite qu’on la regarde lentement, qu’on la relie à son époque, à ses matériaux, à ses ambitions, mais aussi à sa postérité. Car il ne s’agit pas seulement de célébrer une artiste disparue il y a cent ans. Il s’agit de rouvrir un dossier esthétique majeur, longtemps sous-estimé, et de lui rendre sa profondeur.

Une mémoire vive, et non poussiéreuse

Le centenaire de 2026 ne relève donc pas d’une simple commémoration patrimoniale. Il a quelque chose de plus vivant, de plus actif. En remettant Jeanne Malivel au centre, Loudéac et la Bretagne ne se contentent pas de regarder derrière elles. Elles réactivent une pensée de la création qui demeure étonnamment féconde. Une pensée où l’art dialogue avec le quotidien, où le patrimoine devient ressource, où la forme n’est jamais séparée du monde commun.

Jeanne Malivel fait partie de ces artistes dont la mémoire, lorsqu’elle revient, ne sent pas la naphtaline. Elle sent l’atelier, la ligne, le bois gravé, le tissu, la main, le geste, la promesse. Et c’est sans doute pour cela que son retour importe tant.

Repères pratiques

Loudéac — Inauguration de deux expositions autour de Jeanne Malivel à la médiathèque, le mercredi 29 avril 2026, en partenariat avec le CAC Sud 22.

Saint-Thélo et Uzel — Exposition Jeanne Malivel (1895-1926) du 1er mai au 31 octobre 2026 à la Maison des Toiles de Saint-Thélo et à l’Atelier Musée du Tissage à Uzel.

Visites guidées — Notamment le 23 mai 2026 à 20 h pour la Nuit européenne des musées, puis plusieurs rendez-vous durant l’été.