La Flûme Enchantée 2025 : trois jours de fête musicale à Gévezé

Depuis le vendredi 12 septembre 2025, la Plaine du Choinel à Gévezé (Ille-et-Vilaine) s’anime au rythme du festival La Flûme Enchantée.

Pour sa 11ᵉ édition, l’événement, organisé par l’association Gév’Anim, confirme sa place parmi les rendez-vous musicaux majeurs de Bretagne. Entre têtes d’affiche nationales et jeunes talents, le festival attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs venus chercher à la fois des concerts de haut niveau et une ambiance conviviale.

Situé à seulement dix minutes de Rennes, La Flûme Enchantée n’est pas seulement un rassemblement musical : c’est une fête où se retrouvent habitants, familles, amis et passionnés. Les bénévoles, piliers de l’organisation, insufflent une atmosphère chaleureuse et accessible.

« Ici, ce n’est pas qu’un festival : c’est une grande réunion familiale et amicale, où se croisent les générations et les styles », souligne un membre de l’équipe.

Avec plus de 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux et une fréquentation en constante augmentation, La Flûme Enchantée s’impose comme un grand festival populaire breton. Sa force : un équilibre entre grands noms de la scène française, découvertes, et une atmosphère familiale où la musique devient un prétexte au partage.

La 11ᵉ édition mise sur une affiche riche et variée :

Vendredi 12 septembre : la soirée s’ouvre avec Stéphane , Pierre Garnier (révélation de la Star Academy), Ridsa et Carbonne . Puis place au reggae festif de Jahneration , avant de basculer dans la nuit électro avec Robin Schulz , star des platines internationales.

: la soirée s’ouvre avec , (révélation de la Star Academy), et . Puis place au reggae festif de , avant de basculer dans la nuit électro avec , star des platines internationales. Samedi 13 septembre : une palette de styles avec Lass , Tiken Jah Fakoly et son reggae militant, Boulevard des Airs dans un registre festif et cuivré, KeBlack pour le rap chanté, IAM , légendes marseillaises du hip-hop, sans oublier The Locos (ex-Ska-P) et le DJ R3HAB pour faire danser jusqu’au bout de la nuit.

: une palette de styles avec , et son reggae militant, dans un registre festif et cuivré, pour le rap chanté, , légendes marseillaises du hip-hop, sans oublier (ex-Ska-P) et le DJ pour faire danser jusqu’au bout de la nuit. Dimanche 14 septembre : une programmation plus familiale et festive, avec le retour des L5 accompagnées de Colonel Reyel, Kendji Girac et ses rythmes gypsies, puis Black M en clôture, garant d’une soirée énergique.

Trois scènes, trois atmosphères

La Scène du Château accueille les grandes têtes d’affiche.

accueille les grandes têtes d’affiche. La Scène du Choinel propose des concerts plus intimistes mais tout aussi vibrants.

propose des concerts plus intimistes mais tout aussi vibrants. La Caverne du Druide se distingue par son esprit expérimental et ses découvertes.

Horaires détaillés des concerts

Vendredi 12 septembre

Scène du Château : 18h00 – 18h35 / 19h40 – 20h50 / 22h15 – 23h45 / 01h00 – 02h30

: 18h00 – 18h35 / 19h40 – 20h50 / 22h15 – 23h45 / 01h00 – 02h30 Scène du Choinel : 18h40 – 19h35 / 20h55 – 22h10 / 23h45 – 00h50

: 18h40 – 19h35 / 20h55 – 22h10 / 23h45 – 00h50 Caverne du Druide : 18h35 – 19h35 / 20h50 – 22h10 / 23h45 – 00h55

Samedi 13 septembre

Scène du Château : 17h15 – 18h15 / 19h40 – 20h55 / 22h25 – 23h55 / 01h15 – 02h30

: 17h15 – 18h15 / 19h40 – 20h55 / 22h25 – 23h55 / 01h15 – 02h30 Scène du Choinel : 18h20 – 19h35 / 21h00 – 22h20 / 00h00 – 01h10

: 18h20 – 19h35 / 21h00 – 22h20 / 00h00 – 01h10 Caverne du Druide : 18h15 – 19h35 / 20h55 – 22h20 / 23h55 – 01h10

Dimanche 14 septembre

Scène du Château : 16h40 – 17h50 / 19h15 – 20h40 / 22h15 – 23h30

: 16h40 – 17h50 / 19h15 – 20h40 / 22h15 – 23h30 Scène du Choinel : 15h30 – 16h35 / 17h55 – 19h10 / 20h55 – 22h10

: 15h30 – 16h35 / 17h55 – 19h10 / 20h55 – 22h10 Caverne du Druide : 17h50 – 18h50 / 21h30 – 23h00

Infos pratiques