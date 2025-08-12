Le Domaine de la Roche Jagu accueille Kolinga et Parveen & Ilyas Khan le temps d’un concert

Le Domaine départemental de la Roche Jagu, dans les Côtes-d’Armor, vivra au rythme de l’afro groove soul de Kolinga et la musique traditionnelle indienne et beatbox du duo Parveen et Ilyas Khan, dimanche 17 août 2025.

KOLINGA

La musique de Rébecca M’Boungou, autrice et compositrice du projet Kolinga, est sophistiquée et fait instinctivement bouger. Très charnellement africaine et nourrie de mille sources savamment interrogées, sa voix dévoile le tumulte intérieur d’une artiste d’à peine trente ans, devenue âme d’un collectif de virtuoses. Kolinga raconte les voyages des profondeurs de l’âme en français, anglais et lingala sur une musique qui puise dans la pop, la rumba congolaise, le jazz, la soul, la chanson ou encore le hip hop.

PARVEEN & ILYAS KHAN

Entre chant traditionnel indien et beatbox, Parveen et son frère Ilyas Khan forment un duo hors du commun qui renouvelle l’interprétation d’un répertoire ancestral, hérité d’une longue lignée musicale du Rajasthan. Parveen, voix éminente de la nouvelle génération, interprète des râgas et “mands”, en voie de disparition, et dont elle est aujourd’hui l’une des seules gardiennes. Pour l’occasion, le duo invite Sylvain Barou, célèbre flûtiste pour un concert inédit à la croisée des mondes.

Infos pratiques :

Concerts de Kolinga et Parveen et Ilyas Khan, 17h

PRÉVENTE (jusqu’à 20h la veille du spectacle) : 15€/12€ | SUR PLACE : 18€/15€ | GRATUIT < 12 ANS (Billetterie en ligne)

Domaine départemental de la Roche-Jagu

22260 Ploëzal

Il est vivement conseillé de réserver vos places à l’avance. L’ouverture des portes se fait à 16h30 (sous réserve d’un contretemps technique). Attention : La réservation en ligne ne garantit pas de place assise en cas de grande affluence. Pensez à venir suffisamment tôt.

Vous pouvez acheter vos billets sur notre site internet ou à l’accueil du domaine. En achetant vos places sur notre site internet, vous recevrez les billets par mail et devrez les présenter imprimés (sous format A4) ou sur l’écran de votre smartphone auprès de nos agents lors du contrôle des billets. En raison d’un réseau internet instable, pensez à télécharger vos billets avant d’arriver au domaine.

Les spectacles et concerts se déroulent en plein air et débutent à l’heure indiquée. Les places ne sont pas numérotées et ne sont pas abritées. Pour votre confort, apportez un siège pliant, couverture, chapeau ou vêtement imperméable en cas d’intempéries.