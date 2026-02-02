La sculpture prend Landivisiau du 7 février au 29 mars 2026

À Landivisiau, la saison 2026 se raconte à travers un ensemble d’expositions qui relient l’intérieur et l’extérieur, l’atelier et l’espace public, la matière et l’imaginaire, et qui invitent chacun à suivre un chemin de sculptures à l’échelle de la ville.

37e Salon de sculpture contemporaine : 103 œuvres, 39 artistes

Organisé conjointement par la Ville de Landivisiau et l’association Sculpteurs Bretagne, le 37e Salon de sculpture contemporaine investit le hall de l’Hôtel de Ville du 7 février au 8 mars 2026. Cette édition réunit 103 œuvres présentées par 39 artistes, et propose un panorama volontairement large, où se croisent les écritures, les formats et les matières, afin que le public puisse sentir, au plan sensible, combien la sculpture demeure un art du présent.

Le samedi 7 février, un jury réuni le matin désignera le lauréat 2026, dont le nom sera dévoilé le soir, lors de l’inauguration officielle.

À l’Espace Lucien-Prigent : métal poétique et mémoire d’un lieu

Du 7 février au 29 mars 2026, l’Espace Lucien-Prigent accueille deux propositions qui, chacune à sa manière, transforment des traces en récits.

Xtophe , lauréat 2025 du Grand Prix de sculpture de Landivisiau, travaille le métal et redonne une présence inattendue à des outils anciens récupérés, qu’il assemble jusqu’à faire surgir de petits hommes, des personnages et des animaux, lesquels semblent porter la mémoire des gestes autant qu’un humour discret et une tendresse mécanique.

Vincent de Monpezat présente À nouveau, une exposition immersive qui amène le visiteur à repenser son rapport au patrimoine, afin qu'il s'approprie à son tour un fragment d'une histoire reconstituée. À partir de la faïencerie Fouillen à Quimper, d'abord abandonnée, puis redécouverte avant sa destruction, l'artiste compose un parcours où l'oubli, la découverte et la disparition deviennent matière à perception et à réflexion.

« Hors les murs » : trois installations, trois lieux, un trait d’union dans la ville

Parce que la sculpture ne demande pas seulement un regard, mais aussi un déplacement, trois œuvres s’installent à l’air libre, du 7 février au 29 mars 2026, et dessinent un parcours qui relie les espaces culturels et les lieux de passage.

Parc de Kréac’h Kélenn : Pradañ , d’ Isabelle Pélissier .

: , d’ . Fontaine Saint-Thivisiau : L’envol (exocet) , de Sandra Paiano et Sylvain Pérouze .

: , de et . Parvis de l’Hôtel de Ville : DEMAIN, de Hougo Torgemen.

Vernissage et temps forts

Vernissage : samedi 7 février 2026 à partir de 16h (départ de l’Espace Lucien-Prigent), puis inauguration officielle à 18h à l’Hôtel de Ville. Ouvert à tous.

Deux rendez-vous viennent ponctuer la fin du parcours :

Dimanche 15 mars (10h–12h) : atelier de danse parents-enfants à l’Espace Lucien-Prigent (sur inscription par mail). Gratuit pour les membres, 5 € pour les non-membres.

: atelier de danse parents-enfants à l’Espace Lucien-Prigent (sur inscription par mail). Gratuit pour les membres, 5 € pour les non-membres. Dimanche 29 mars (10h–12h) : promenade musicale autour du patrimoine, proposée par la Compagnie Kavern, avec la complicité des associations Imagine Danse et Didascalie. Rendez-vous devant la sculpture du cheval, place Jeanne d’Arc. Gratuit, sans réservation.

Infos pratiques

Entrée libre.

Espace Lucien-Prigent — Parc de Kréac’h Kélenn, rue du Manoir

Ouverture : lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30. Groupes sur réservation le reste de la semaine.

Hôtel de Ville — 19 rue Georges-Clemenceau

Du lundi au vendredi : 8h30–12h et 13h30–17h30 ; samedi : 9h–12h et 14h–18h ; dimanche : 14h–18h.fr

Réseaux : @culturelandivisiau

Sites : www.landivisiau.bzh — www.le-vallon.bzh