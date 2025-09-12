L’Ille-et-Vilaine renonce aux trois projets de contournements de Châteaubourg, Vitré et Fougères

Après trois années de concertation et d’études, le Département d’Ille-et-Vilaine a annoncé ce vendredi 12 septembre 2025 qu’il ne réalisera pas les contournements routiers envisagés à Fougères, Vitré et Châteaubourg. La décision marque un tournant dans la stratégie de mobilité locale, désormais recentrée sur les alternatives à la voiture individuelle et la modernisation du réseau existant.

Une décision motivée par le climat et l’efficacité limitée des projets

Suspendus depuis 2021, les projets de contournements routiers avaient pour objectif de fluidifier la circulation dans trois secteurs régulièrement congestionnés. Mais les études menées par les bureaux CEREMA et Transamo, ainsi que les consultations citoyennes encadrées par la Commission nationale du débat public (CNDP), concluent à une efficacité limitée.

Le trafic global en Ille-et-Vilaine n’augmente plus qu’à raison de 0,4 % par an, bien en deçà des hausses enregistrées dans les années 2000 et 2010. Dans ce contexte, les infrastructures nouvelles apparaissent disproportionnées, coûteuses et incompatibles avec les engagements climatiques du Département. Deux des trois comités citoyens consultés ont d’ailleurs exprimé de fortes réserves.

Des aménagements ciblés plutôt que de grands projets routiers

Si les contournements sont abandonnés, les difficultés locales ne sont pas ignorées. Le Département propose des aménagements spécifiques :

À Châteaubourg , la création d’un échangeur sur la RN 157 relié à la RD 95 est envisagée pour désengorger le centre-ville aux heures de pointe.

, la création d’un échangeur sur la RN 157 relié à la RD 95 est envisagée pour désengorger le centre-ville aux heures de pointe. À Vitré , les réaménagements concerneront la rocade sud et plusieurs giratoires saturés, afin de fluidifier le trafic et de favoriser le recours aux modes alternatifs.

, les réaménagements concerneront la rocade sud et plusieurs giratoires saturés, afin de fluidifier le trafic et de favoriser le recours aux modes alternatifs. À Fougères, l’abandon du contournement nord laisse place à des interventions ponctuelles autour de trois giratoires stratégiques et à une réflexion sur la circulation des poids lourds.

Ces mesures s’accompagnent du développement du covoiturage, des transports en commun et des mobilités actives (vélo, marche).

Vers un plan départemental de mobilités décarbonées

La décision s’inscrit dans une stratégie plus large : celle d’un plan de mobilité départemental visant à réduire la dépendance à la voiture individuelle. Ce plan repose sur un maillage de 113 pôles d’échanges multimodaux (vélo, transports collectifs, covoiturage), permettant à 91 % des Bretilliens de se situer à moins de 6 km de l’un de ces points.

Avec ses 4 650 km de voiries, le Département mettra aussi l’accent sur l’entretien et l’adaptation de son réseau routier face aux effets du changement climatique et à la gestion du trafic poids lourds.

Une concertation continue avec les territoires

Entre le 17 septembre et le 10 octobre, des rencontres sont prévues dans les territoires concernés pour présenter les actions retenues et accompagner les collectivités. Les maires recevront ensuite un courrier détaillant le plan d’action, et les comités citoyens seront réunis en fin d’année pour un retour sur les décisions finales.

Une nouvelle philosophie des déplacements

En renonçant aux grands contournements routiers, le Département d’Ille-et-Vilaine privilégie une approche pragmatique et durable : optimiser le réseau existant, limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, et développer des solutions décarbonées adaptées aux besoins locaux. Une orientation qui s’inscrit dans l’esprit des pactes des mobilités locales et trace la voie des mobilités de demain.