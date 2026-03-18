Loire Atlantique. Saint-Etienne-de-Montluc fête les Jonquilles du 28 au 30 mars

À Saint-Étienne-de-Montluc la Fête des Jonquilles, devenue l’un des grands rendez-vous populaires du printemps en Loire-Atlantique, fera son retour pour sa 60e édition autour du week-end du 29 mars 2026.

Chars fleuris, fanfares, fête foraine et ferveur bénévole promettent, une fois encore, de faire rayonner la commune dans une atmosphère joyeuse et familiale. L’entrée restera gratuite.

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À Saint-Étienne-de-Montluc, les bénévoles du Comité des fêtes, avec le soutien de la municipalité, préparent depuis des mois ce rendez-vous floral très attendu. Derrière l’éclat des corsos et la fraîcheur des jonquilles, il y a une chaîne de savoir-faire impressionnante : conception des thèmes, dessin des chars, montage des structures métalliques, couture des costumes, préparation des éclairages, organisation des défilés et, au dernier moment, pose minutieuse des fleurs sur les chars. Comme souvent dans les grandes fêtes populaires, la magie visible n’est que l’aboutissement d’un très long travail collectif.

L’armature du gâteau d’anniversaire de la 60e édition

La fabrication des chars mobilise ainsi des dizaines de bénévoles. Les armatures demandent des heures de montage, de soudure et d’ajustement avant même le moment décisif du piquage floral. Autour d’elles s’organise tout un autre monde, tout aussi essentiel : celui des costumes, des décors, des accessoires et de la logistique. La fête est une œuvre chorale, un chantier joyeux où plusieurs générations se retrouvent.

L’atelier des chars Confection des costumes du quartier du Grand Pré

Cela fera bientôt 61 ans que le Comité des fêtes de Saint-Étienne-de-Montluc a lancé la première Fête des Jonquilles, le 11 avril 1965. Aux débuts de l’aventure, cinq ou six quartiers réalisaient un char avec des enfants costumés et quelques fleurs pour l’orner, dans l’esprit d’une grande kermesse de printemps. Peu à peu, la fête a pris de l’ampleur, les parents se sont pris au jeu, les structures se sont sophistiquées et la manifestation est devenue un marqueur fort de l’identité locale. Aujourd’hui, entre Loire et Sillon, Saint-Étienne-de-Montluc s’impose comme l’un des grands rendez-vous floraux et festifs de l’Ouest.

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Le programme à Saint-Étienne-de-Montluc

Le grand rendez-vous est fixé au dimanche 29 mars 2026, date mise en avant par le Comité des fêtes et les partenaires touristiques. Le public y retrouvera les chars ornés de jonquilles, les fanfares, les animations musicales et l’ambiance populaire qui fait le succès de la manifestation. La fête foraine, elle, s’étendra sur tout le week-end.

Le plateau musical annoncé pour cette 60e édition comprend notamment la banda Lous Pegaillouns de Parentis-en-Born, invitée pour la première fois, ainsi que la Kraichgau Fanfarenzug Mühlhausen, formation venue de la ville jumelle allemande de Saint-Étienne-de-Montluc. Cette dimension musicale et festive reste l’une des grandes signatures de l’événement.

À noter : le site officiel du Comité des fêtes annonce bien la 60e édition autour du 29 mars 2026, avec un programme centré sur cette journée phare. L’entrée est gratuite, et la fête foraine ainsi que les animations de rue accompagnent l’événement.

À Gérardmer, attention à ne pas confondre

Dans l’Est de la France, à Gérardmer, un autre rendez-vous autour des jonquilles aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Mais il faut bien distinguer les deux manifestations. En 2026, Gérardmer accueillera Jonquilles en fêtes, c’est-à-dire une exposition et un concours de sujets fixes ornés de jonquilles, accompagnés de nombreuses animations. La grande Fête des Jonquilles avec son corso fleuri, elle, n’est pas prévue avant avril 2028.

Durant trois jours, la place du Vieux Gérardmer accueillera une exposition-concours de sujets fixes ornés de jonquilles, complétée par des concerts, des animations musicales, une chasse aux trésors, un feu d’artifice, ainsi que des espaces de buvette et de restauration. La Société des fêtes de Gérardmer invite d’ores et déjà le public à réserver son week-end.

Programme du vendredi 17 avril

Ouverture de Jonquilles en fêtes et lancement du week-end d’animations sur la place du Vieux Gérardmer, autour de l’exposition-concours de sujets fixes ornés de jonquilles, avec restauration et buvette sur place.

Programme du samedi 18 avril

La chasse aux trésors de Jonqui se déroulera au parc Garnier à 9 h 30, 10 h 30, 14 h, 15 h et 16 h. Elle s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans. Le tarif est fixé à 5 €, sur inscription obligatoire à partir du 2 mars, avec places limitées. Le samedi soir, des animations festives compléteront la journée, avec notamment feu d’artifice et moment musical.

Programme du dimanche 19 avril

Le public pourra profiter du dernier jour de l’exposition-concours, des animations et des rencontres autour de ces étonnantes sculptures florales immobiles, façonnées à la main puis recouvertes de milliers de jonquilles fraîches. Ici, pas de chars en mouvement, mais un temps d’admiration plus attentif, presque contemplatif, au plus près des détails du piquage floral.

Rappel : il ne faut donc pas confondre Jonquilles en fêtes et la Fête des Jonquilles. Les deux manifestations sont liées à la Société des fêtes de Gérardmer, mais elles ne recouvrent pas le même format. En 2026, la ville vosgienne proposera une exposition-concours et des animations. Le grand corso fleuri, lui, est annoncé pour avril 2028.