Mobilité pour Tous : les défis d’un guichet unique en zone rurale

En mars 2025, l’association Agir Pour Tous lançait Mobilité pour Tous, une plateforme en ligne destinée à centraliser toutes les informations utiles pour se déplacer dans les Vallons de Vilaine. Dans ce territoire semi-rural au sud de Rennes, où les transports collectifs sont moins fréquents et les distances plus longues, l’initiative se voulait à la fois outil pratique, espace d’échanges et levier écologique. Mais après plusieurs mois d’existence, quel bilan dresser ?

En centralisant les solutions de mobilité et en incitant à partager les trajets, Mobilité pour Tous s’inscrit dans une logique de transition écologique : réduction de la circulation automobile individuelle, baisse des émissions liées aux transports, meilleure connaissance des solutions existantes. Reste à savoir si et comment l’outil peut parvenir à changer les habitudes ancrées dans un territoire où la voiture personnelle demeure la norme.

Un concept : centraliser pour fluidifier

L’idée est simple : plutôt que de chercher ses horaires TER sur un site, les lignes BreizhGo sur un autre, les aires de covoiturage ailleurs, Mobilité pour Tous rassemble tout en un seul espace.

Transports collectifs : horaires TER, cars BreizhGo, navettes locales.

Mobilités douces : itinéraires cyclables, piétons, conseils sécurité.

Outils numériques : intégration de Korrigo, Google Maps, carte interactive.

Covoiturage et entraide : via un groupe Facebook et une messagerie WhatsApp.

Cette approche multi-modale vise à répondre à trois enjeux : simplifier la vie des usagers, réduire les coûts liés à l’autosolisme et diminuer l’empreinte carbone des déplacements.

Mais, en pratique, Mobilité pour Tous rassemble les informations relatives à l’existence d’autres sites-outils mais ne les intègre pas en son sein. Mobilité pour Tous fonctionne surtout comme agrégateur de liens. C’est utile pour découvrir les ressources, mais faible pour la rétention : une fois que l’usager a « son » site ou groupe réseau ou chat favori, il peut ne plus revenir.

Des premiers retours positifs… mais limités

Certains habitants témoignent déjà d’une utilisation régulière :

« C’est devenu mon outil quotidien pour organiser mes trajets », explique Solveig, une habitante de Guipry-Messac.

« Plus qu’un site d’info, c’est un lieu d’échanges pour voyager autrement », ajoute Alan.

Cependant, plusieurs défis persistent :

Visibilité : le soutien des premiers partenaires semble n’avoir pas fonctionné : l’initiative reste encore peu connue en dehors des cercles associatifs .

: le soutien des premiers partenaires semble n’avoir pas fonctionné : l’initiative reste encore . Fréquence d’usage : les zones rurales ont des besoins ponctuels mais moins réguliers qu’en milieu urbain, ce qui peut limiter la fidélisation.

: les zones rurales ont des besoins ponctuels mais moins réguliers qu’en milieu urbain, ce qui peut limiter la fidélisation. Engagement communautaire : les groupes de discussion pour le covoiturage ou l’entraide sont encore en phase de croissance.

Perspectives : un modèle exportable ?

L’association Agir Pour Tous prévoit déjà d’étendre le dispositif à d’autres territoires bretons confrontés aux mêmes contraintes. Si l’outil parvient à fédérer une communauté active et à prouver son impact en matière de réduction de l’autosolisme, il pourrait devenir un modèle de mobilité rurale reproductible ailleurs en France.

Pour ce faire, L’évolution de Mobilité pour Tous devra passer d’un simple agrégateur de liens vers un véritable guichet intégré de la mobilité rurale.

À court terme, le site pourrait intégrer directement, via iframes ou widgets, les principaux outils de recherche d’itinéraires, proposer des liens préremplis vers les services partenaires et créer une barre d’action rapide pour tout faire sans quitter la page.

À moyen terme, un formulaire unique interrogerait plusieurs sources (transports, covoiturage, vélo) grâce à des API, affichant un comparatif multi-modal enrichi de données locales.

Enfin, des fonctions à forte rétention (favoris, alertes perturbations, mini-bourse de covoiturage, PWA hors-ligne) inciteraient les habitants à revenir régulièrement sur le site.