Night Shift, Paul Heintz expose le travail invisible au Grand Café de Saint-Nazaire

Du 14 mars au 10 mai 2026, le Grand Café – centre d’art contemporain consacre une exposition à Paul Heintz avec Night Shift, une traversée filmique et plastique qui interroge, avec distance et poésie, l’autorité, la soumission au pouvoir, et les formes contemporaines du travail, lorsqu’elles se déplacent, se dématérialisent, ou se déguisent derrière les écrans.

Paul Heintz développe un travail autour du film et de l’installation, à la lisière du documentaire et de la fiction, où le réalisme est souvent remis en jeu par les personnages eux-mêmes, lesquels reconfigurent ce qui est donné pour vrai, tout en laissant au spectateur la liberté de relier les fragments. Sans fournir de clés de lecture, l’artiste tisse des récits ouverts qui abordent des questions sociétales et politiques, tandis que le rapport à l’autorité et les mécanismes de domination demeurent des motifs récurrents, toujours travaillés avec une forme de pudeur, de décalage et d’inquiétante douceur.

Trois œuvres, trois terrains, une même nuit contemporaine

Au Grand Café, trois ensembles se répondent et rejouent ces thématiques, en déplaçant le regard vers la question du travail à l’heure de la mondialisation, des nouveaux médias et des économies de plateforme.

Avec Sleep Work (2026), une nouvelle installation filmique, l’artiste explore un territoire paradoxal : celui du sommeil, qui devient pour certain·es une ressource monétisable. Depuis plusieurs années, il échange avec des internautes américains qui se filment en direct en train de dormir, une pratique apparue pendant la crise Covid et progressivement convertie en économie parallèle. La question, dès lors, n’est pas seulement celle d’une intimité exposée, mais celle de ce que produit un capitalisme d’attention qui prétend rentabiliser jusqu’au moment le plus improductif de l’existence, tandis que la violence, la désinformation et l’isolement abîment les promesses de réussite et redessinent un autre visage du rêve américain.

Avec Nafura (2023), l’artiste s’intéresse à un autre type de contrôle : celui de l’eau, et à la manière dont il s’articule à l’autorité politique. Fasciné par l’immense fontaine de Djeddah, il construit une narration plus explicitement fictionnelle, co-écrite avec trois protagonistes féminines, dans un contexte où la parole se sait surveillée, et où l’écart, la métaphore et la poésie deviennent des stratégies de déplacement, qui permettent de dire sans se livrer tout à fait.

Enfin, Shānzhài Screens (2020) prend appui sur la périphérie de Shenzhen, dans le quartier de Dafen, connu pour son industrie de la copie picturale. À partir d’une correspondance entamée en 2017 avec un peintre de copies, Paul Heintz compose une œuvre qui mêle film, collage et volume, et qui questionne l’original, le geste, et la circulation mondiale des images et des valeurs, tandis que l’idée même d’authenticité se trouve bousculée par l’économie et par les regards.

De l’Arabie saoudite aux États-Unis en passant par la Chine, Night Shift compose ainsi une cartographie sensible de notre “travail de nuit”, celui qui se dissimule derrière l’ultra-modernité, et qui laisse pourtant deviner, d’histoire en histoire, des chemins de dissidence.

Informations pratiques

Exposition : Night Shift, Paul Heintz

: Night Shift, Paul Heintz Dates : du samedi 14 mars au dimanche 10 mai 2026

: du au Lieu : Grand Café – centre d’art contemporain, 2 place des Quatre Z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire

: Grand Café – centre d’art contemporain, 2 place des Quatre Z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire Horaires : du mardi au dimanche, de 14h à 19h (fermé le vendredi 1er mai)

: du mardi au dimanche, de 14h à 19h (fermé le vendredi 1er mai) Entrée : libre

: libre Commissariat : Sophie Legrandjacques

Page de l’exposition

Rendez-vous autour de l’exposition

Vernissage : vendredi 13 mars 2026 à 18h30 (ouvert à toutes et tous)

: vendredi 13 mars 2026 à 18h30 (ouvert à toutes et tous) Rencontre avec l’artiste : samedi 28 mars 2026 à 16h

: samedi 28 mars 2026 à 16h Visites commentées : tous les samedis à 16h, sauf les 14 et 28 mars

