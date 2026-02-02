Ploërmel. Ronan Le Bars sur scène à la chapelle des Carmélites le 20 février

Ronan Le Bars est un virtuose reconnu du uilleann-pipes, cette cornemuse irlandaise au son bien particulier. L’artiste donne rendez-vous au public à la chapelle des Carmélites de Ploërmel, dans le Morbihan, le vendredi 20 février 2026..

Ronan Le Bars, accompagné par deux musiciens de renom, Erwan Moal à la guitare et Aymeric Le Martelot aux claviers, est mondialement connu. Le concert à Ploërmel transportera le public dans un univers musical, allant des pays de Bretagne aux nations celtes, en passant par les pays de l’Est et d’Orient. Des arrangements de morceaux traditionnels et des compositions personnelles rythmeront ce spectacle unique…

Le Breton Ronan Le Bars est né le 8 avril 1968 à Guingamp dans les Côtes d’Armor, au sein d’une famille de musiciens. Adolphe, son père, joue de la cornemuse écossaise au bagad de Perros-Guirec (22). Le jeune Ronan Le Bars n’a que huit ans quand il découvre ce même instrument de musique. Il adhère lui au bagad de Guingamp, puis plus tard à celui de Lann Bihoué (56). A l’adolescence, il se passionne pour le groupe irlandais Planxty, qui dès les années 1970 et pendant toute la fin du XXe siècle, contribue au renouveau de la musique folk, notamment en France. Ronan Le Bars développe un vrai coup de cœur pour la cornemuse irlandaise, instrument qu’il s’est confectionné lui-même ; il en joue en autodidacte avec un talent atypique ! Il suit un stage, pour se perfectionner à la technique et à la sensibilité des uilleann pipes, avec les musiciens Jacky et Patrick Molard, deux frères spécialistes de la cornemuse, de la flûte, de la bombarde et des répertoires de musiques bretonnes.

Ronan Le Bars, en bas à droite ; Jacky Molard, en haut au centre

Ronan Le Bars joue dans les bars en 1990, et intègre le groupe Pennou Skoulm, un groupe breton de musiques à danser. Il crée ensuite le groupe Maogan, avec Yvon Riou à la guitare et Alain Defer aux percussions. Le trio se fait connaître avec un premier enregistrement au répertoire à la fois irlandais et breton. En 1992, Ronan Le Bras fait partie du groupe rock celtique Glaz, puis collabore pour la première fois avec Dan Ar Braz sur l’album Rêve de Siam. Il enregistre la même année avec Gilles Servat.

Ronan Le Bars est musicien de studio pour de nombreux artistes, à l’image de Renaud, d’Isabelle Boulay, d’Hélène Ségara et de Stephan Eicher. Il est également connu pour ses collaborations avec l’Héritage des Celtes : Dan Ar Braz, Les Frères Boclé, Red Cardell, et pour sa présence au sein du Celtic Social Club.

En 2018, il enregistre en studio pour les nouveaux albums des chanteurs : Alan Stivell ; Denez Prigent, avec lequel il avait déjà enregistré en 1999 sur le titre Venez Danser de l’album : Louanges ; également avec la harpiste Cécile Corbel et le violoniste de jazz Didier Lockwood, un mois avant son décès, en février 2018. La même année, Ronan Le Bras est invité à l’enregistrement du nouvel album de Michel Polnareff à Bruxelles ; le son de ses Uilleann pipes s’associe aux arrangements orchestraux de Michel Polnareff sur le titre Terre Happy, extrait de l’album : Enfin.

C’est aussi au printemps 2018, que Ronan Le Bras reçoit la distinction de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres des mains du député Yannick Kerlogot .

En 2000, Ronan Le Bars participe à l’enregistrement de l’album Embarquement immédiat avec la chanson : L’Île Hélène de Claude Nougaro ; cette collaboration a permis au musicien breton d’apporter sa touche celtique unique à l’univers poétique et jazz de Claude Nougaro. Ronan Le Bras réussit à franchir les frontières musicales, tout en restant fidèle à ses racines bretonnes. Son talent exceptionnel à la flûte lui a même permis d’enrichir les sonorités de certains morceaux, apportant une dimension celtique et subtile à l’univers rock de Johnny Hallyday, en 2003.

A l’issue de ses formations et de ses trois albums, Ronan Le Bars dévoile son talent de compositeur et son propre univers artistique en diffusant ses musiques entre jazz, rock et musique traditionnelle bretonne : Celtic Tales en 1997, Pas an Dour en 2000 et Crossfields en 2011. Au cours des années 2000, Ronan Le Bars reste un musicien très demandé ; il continue d’une part à paufiner ses collaborations multiples, et d’autre part, il explore sans cesse de nouvelles expériences musicales.

En 2023, Ronan Le Bars lance une nouvelle formule en trio avec le guitariste Liam Roudil et le pianiste Aymeric Le Martelot. Son nouveau terrain de découverte est l’île de Man, en mer d’Irlande ! Cette île celte est à l’honneur de sa création Celtic Odyssée, avec la jeune chanteuse Ruth Keggin.

Entre 2021 et 2024, Ronan Le Bars est directeur artistique de la grande création du festival Interceltique de Lorient : Celtic Odyssée, qui regroupe des artistes celtes internationaux de renom

Infos pratiques :

Concert de Ronan Le Bars – trio aux Carmélites : vendredi 20 février 2026 à 20h30

Chapelle des Carmélites, Rue Sénéchal Thuault à Ploërmel (56)

Les réservations sont ouvertes : Billetterie

Ouverture des portes à 20h