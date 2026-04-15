Quintin. Déambulez dans un jardin de plaisir artistique à l’Hôtel Digaultray des Landes

Jusqu’au 26 avril 2026, la galerie Maxime Lancien habite l’Hôtel Digaultray des Landes de Quintin, dans les Côtes-d’Armor, avec Pleasure Garden. Dans cette exposition hors les murs, au croisement de la botanique et de la littérature, le galeriste réunit quatre artistes : André Jolivet, Gaëlle Callac, Marion Jaulin et Justine Joly.

Maxime Lancien a quitté sa galerie briochine, ouverte en 2024, et développe depuis début 2026 un travail de galeriste « hors les murs » en Bretagne. La programmation intitulée Armoricana invite à une itinérance artistique d’avril à décembre, des expositions dans différents lieux bretons dont la beauté dialogue avec celle de la création contemporaine. Jusqu’au 26 avril, c’est l’Hôtel Digaultray des Landes, hôtel particulier du XVIIIe siècle classé monument historique, qui abrite l’exposition temporaire Pleasure Garden.

Grand salon, entrée de l’exposition

L’exposition emprunte son titre aux Pleasure Garden londoniens du XIXe siècle, anciens lieux de sociabilité où se croisaient divertissement populaire et avant-garde artistique. Le marchand d’art invite ici les artistes André Jolivet, Gaëlle Callac, Marion Jaulin et Justine Joly à habiter les lieux de leurs œuvres, à la confluence de la botanique et de la littérature.

Pleasure Garden explore le jardin comme lieu d’expérience : un espace à la fois intime et ouvert, cultivé et sauvage. En cohérence avec l’esprit des lieux, les créations peuplent les espaces avec délicatesse et sensibilité : le dessin au fusain de Justine Joly, les peintures d’André Jolivet et de Marion Jaulin ou le dessin au stylo de Gaelle Callac.

Dessin au fusain, Justine Joly Toile, pastel sec, Marion Jaulin

Chaque œuvre entre en écho avec l’élégance de la demeure : l’exploration picturale de l’intime et du quotidien de Marion Jaulin habite les lieux de ses couleurs. Justine Joly détourne quant à elle, avec la finesse du trait et la poésie du noir et blanc, les cadres et les limites propres au dessin. Puis vient le travail d’André Jolivet. Lui, éclot sur un des murs blancs comme une des roses de la Roseraie du parc du Thabor à Rennes qui a inspiré sa série de peintures. Enfin, l’œuvre de la Bretonne Gaëlle Callac se découvre avec douceur. Elle s’épanouit dans la poésie d’une ligne de dessin ou de mots, dans des influences tant littéraires qu’artistiques.

Le public, accompagné par le splendide jardin à la française visible depuis les fenêtres, circule dans les grandes pièces à la recherche de cette végétation de papier et de couleur au cœur de ce patrimoine breton.

Dessin à l’aquarelle, Gaëlle Callac

Si l’été est propice à des expositions au plus proche de la nature, Maxime Lancien changera d’atmosphère à la rentrée. « Les saisons déterminent l’étape de l’itinérance. » Après le salon du dessin contemporain de Saint-Briac le weekend de l’ascension, il investira l’Abbaye de Coat Malouen en juillet avant de poursuivre l’itinérance artistique en ville dès la rentrée, en octobre à l’Endroit Editions et en décembre à la Capsule galerie.





Infos pratiques

Du 8 au 26 avril 2026

Hôtel Digaultray des Landes, 5 rue Saint-Thurian, Quintin

Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 19h

Entrée libre

Contact : 06 02 06 74 72 — info@maximelancien.com

Site : maximelancien.com

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