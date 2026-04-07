Rallye du Pays de Lohéac 2026. Bruno Longépé s’impose encore au terme d’un week-end très suivi

La 25e édition du Rallye du Pays de Lohéac s’est déroulée les 4 et 5 avril 2026, sous une météo printanière très favorable qui a contribué au succès de l’épreuve.

Un public nombreux s’est déplacé pour assister à cette compétition automobile. Les zones spectateurs, bien organisées et balisées, ont permis de suivre les passages des pilotes en toute sécurité. L’événement comprenait deux épreuves, un rallye national réunissant 86 équipages et un rallye régional avec 38 équipages. Les pilotes ont roulé sur les communes de Saint-Malo-de-Phily et de Lohéac le samedi, puis sur celles de Guipry-Messac et Lieuron le dimanche.

Lors de son discours précédant la remise des coupes, Patrick GERMAIN, président de l’Écurie Bretagne et président du comité d’organisation, a chaleureusement remercié Olivier GERAUD, ainsi que l’ensemble des bénévoles et des commissaires qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation sportive automobile. Patrick GERMAIN a également salué Michel HOMMELL et l’ensemble des berlinettes qui ont participé à une concentration organisée à l’occasion de leur anniversaire durant ce week-end. Il a enfin rappelé qu’il y a 60 ans naissait l’Écurie Bretagne, tandis que, dix ans plus tard, Lohéac voyait naître en France le rallycross. Le dernier week-end du mois d’août constituera le temps fort de cette année anniversaire, avec les 50 ans du Rallycross de Lohéac, pour lesquels de nombreuses festivités sont annoncées. Le Rallycross de Lohéac fonctionne grâce à ses 800 bénévoles. Épreuve majeure de la discipline, il retrouve cette année une manche du championnat d’Europe.

Bruno LONGÉPÉ, Philippe TAFFONNEAU et Patrice ROBERT, les trois premiers du rallye national de Lohéac.

1er : Bruno LONGÉPÉ sur la Volkswagen Polo GTI n° 2, dans le groupe FRC2 en classe R5/Rally2, avec la copilote Laurine BESSON

2e : Philippe TAFFONNEAU sur l’Alpine A110 Rallye GT+ n° 9, dans le groupe FRGT en classe GT+, avec le copilote Loïc SEBIRE

3e : Patrice ROBERT sur la Skoda Fabia RS n° 3, dans le groupe FRC2 en classe R5/Rally2, avec la copilote Valérie ROBERT

Thierry LANDAIS, Laurent CORBINEAU et Vincent ROUSSEAU, les trois premiers du rallye régional.

1er : Thierry LANDAIS sur la Renault Clio 5 RS Line n° 102, dans le groupe FRC4 et 1er en classe Rally4, avec le copilote Morgan LEFEBVRE

2e : Laurent CORBINEAU sur la Lotus Exige Cup 260 n° 101, dans le groupe FRGT et 1er en classe GT10, avec la copilote Vanessa CORBINEAU

3e : Vincent ROUSSEAU sur la Peugeot 208 GT Line n° 103, dans le groupe FRC4 en classe Rally4, avec le copilote Jason DOUESNARD

Retrouvez ci-dessous les photos des premiers de chaque classe.

Chiffres à retenir sur le Rallye national de Lohéac 2026 :

86 équipages au départ

54 classés après 114,700 km parcourus au total

Vitesse moyenne du premier : 104,717 km/h

Vitesse moyenne du dernier : 69,885 km/h

Chiffres à retenir sur le Rallye régional de Lohéac 2026 :

38 équipages au départ

29 classés après 39,600 km parcourus au total

Vitesse moyenne du premier : 93,617 km/h

Vitesse moyenne du dernier : 55,327 km/h

Le prochain rallye automobile dans la région se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 mai à Pluherlin, dans le Morbihan. Des animations sont prévues dès le vendredi 1er mai après-midi, avec des balades, une exposition de véhicules anciens ainsi qu’un apéro-concert.