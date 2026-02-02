Rennes. 10 excellentes crêperies où dévorer des crêpes

Demandez autour de vous quelles sont les meilleures crêpes : (presque) tout le monde répond : « celles de ma grand-mère ». Oui, mais si elle est partie au paradis, qui va les faire ? Comment ? Et surtout, où aller en manger en ville à Rennes, le lundi 2 février 2026, jour de Chandeleur ?

En 2026, la Chandeleur tombe le lundi 2 février. Le genre de lundi qui mérite un peu de beurre (salé) et une vraie crêpe, qu’elle soit “beurre-sucre” ou bigoudène bien nerveuse.

La Chandeleur : d’où vient la fête ?

La Chandeleur doit son nom à la “fête des chandelles” : dans la tradition chrétienne, on allume des cierges, symboles de lumière. La date renvoie aussi, dans le récit biblique, à la présentation de Jésus au Temple, quarante jours après Noël. Et comme souvent, liturgie et tradition populaire se sont mêlées : chandelles d’un côté, crêpes de l’autre, et une même idée au fond — faire entrer un peu de lumière dans le cœur de l’hiver.

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ?

Au plan symbolique, la crêpe (ronde, dorée) renvoie souvent à l’idée du soleil qui revient : début février, les jours rallongent. Et, au plan social, c’est une fête simple, domestique, un prétexte heureux pour rassembler sans grande mise en scène.

Les adresses des gourmands : les valeurs sûres à Rennes (mise à jour 2026)

Toutes les adresses ci-dessous sont à Rennes intra-muros ; nous vous laissons les téléphones pour réserver (ou vérifier les horaires le jour J).

1) Ouzh-Taol (rue Saint-Mélaine / bio / net et précis)

Ouzh-Taol – 27 rue Saint-Mélaine, 35000 Rennes. Une crêperie qui ne cherche pas l’effet : elle cherche la justesse. Bon endroit quand on veut une galette propre, des produits cohérents, et une salle qui ne joue pas la carte “folklore en plastique”.

Tél. 02 99 63 36 33

2) La Saint-Georges (centre historique / galettes créatives)

La Saint-Georges – 11 rue du Chapitre, 35000 Rennes. Une crêperie rennaise bien connue pour ses galettes qui jouent l’originalité sans oublier la cuisson : parfait si vous souhaitez une Chandeleur un peu “restaurant”, dans le cœur ancien.

Tél. 02 99 38 87 04

3) Crêperie du Pont-Levis (intra-muros / Portes Mordelaises)

Crêperie du Pont-Levis – 6 rue des Portes Mordelaises, 35000 Rennes. Une adresse parfaite si vous souhaitez une crêpe “dans le Vieux Rennes”, au pied des pierres et de l’histoire, avec ce petit supplément d’âme qu’on ne fabrique pas.

Tél. 02 90 01 68 67

4) Colibri Crêperie (centre / valeur sûre, discrète)

Colibri Crêperie – 32 rue de la Visitation, 35000 Rennes. Une adresse de centre-ville qui a bonne réputation pour l’accueil et la qualité, sans bruit inutile. Idéal quand vous souhaitez “une bonne crêperie”, point.

Tél. 02 23 06 03 52

5) Au Marché des Lices (rustique, cheminée, vrai plaisir d’hiver)

Au Marché des Lices – 3 place du Bas des Lices, 35000 Rennes. L’adresse “hiver” par excellence : le bois, le feu quand il y en a, le centre-ville à deux pas, et le plaisir de commander une classique sans avoir l’impression d’être un touriste puni.

Tél. 02 99 30 42 95

6) Bretone (Maison Odorico : patrimoine + crêpe)

Bretone – 7 rue Joseph-Sauveur, 35000 Rennes. Si vous souhaitez une Chandeleur rennaise qui raconte quelque chose, c’est ici : la crêperie est installée dans l’ancienne Maison Odorico, mosaïques conservées, décor qui fait le lien entre patrimoine et table. Parfait pour celles et ceux qui aiment manger “dans un lieu”, pas seulement “dans un local”.

Tél. 02 21 07 62 44

7) La Crêpe au Chat (Saint-Hélier / miaou sans chichi)

La Crêpe au Chat – 30 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes. Esprit simple, efficace, vivant : une bonne option si vous souhaitez une crêpe qui se prend sans cérémonial, dans un quartier qui aime les choses concrètes.

Tél. 02 23 44 49 81

8) La Ville d’Ys (rue Saint-Georges / petite salle, esprit familial)

La Ville d’Ys – 5 rue Saint-Georges, 35000 Rennes. Une petite crêperie qui a le mérite d’être… petite : on y sent la pâte, la cuisson, l’attention. Et oui : le “beurre-sucre” y a une réputation qui fait soupirer les cardiologues.

Tél. 02 99 36 70 28

9) La Sarrasine (rue Saint-Georges / tradition assumée)

La Sarrasine – 30 rue Saint-Georges, 35000 Rennes. Une crêperie qui joue la tradition au cordeau : décor breton, galettes au blé noir qui ont du répondant, et une régularité qui fait du bien quand on n’a pas envie de tenter une “innovation” hasardeuse.

Tél. 02 99 38 87 54

10) La Rozell (centre / régulière et solide)

La Rozell – 14 rue de Penhoët, 35000 Rennes. Une vraie crêperie de centre-ville, assez classique au bon sens du terme : on vient pour une galette bien exécutée, une pâte régulière, et une adresse qui tient la route.

Tél. 02 99 78 20 01

Trucs de spécialistes : les détails qui changent tout (propos recueillis en 2016)

La crêpe, c’est une pâte, une plaque, une minute d’attention. Et trois ou quatre choix minuscules qui font toute la différence au plan du goût, de la texture, et de la digestion.

1) Le parfum discret (mais décisif)

Bertrand Denis, fondateur de l’École de maître-crêpier à Rennes : « Je m’inspire de mes deux grands-mères : l’une ajoutait une goutte de rhum dans la pâte. L’autre, une petite cuillère d’eau de fleur d’oranger. »

2) La touche “noisette”

Nathalie Beauvais, cheffe et autrice (éditions Trop mad) : « J’ajoute un beurre noisette dans la pâte à la fin. Et, plus original : mettre du jus de pomme ou du cidre à la place d’une partie du lait. »

3) Le sans gluten, version joyeuse

Alexandra Beauvais, autrice de Fait maison sans gluten : « Saines et délicieuses, les crêpes sans gluten n’ont rien à voir avec l’image du “sans gluten” peu gourmand. Essayez un mélange de farine de riz/chanvre, du lait ribot, 3 œufs, un peu de sucre (ou de miel), beurre salé… et dégustez. »

4) Le repos : la règle d’or (et c’est non négociable)

Olivier Pradel, crêperie La Pommeraie (Rennes) : « Impératif : le repos de la pâte. 24 h, c’est l’idéal. Parce qu’elle fermente légèrement, elle “travaille” et perd de l’élasticité : sinon, elle devient cartonneuse à la cuisson. »

5) Le blé noir en infiltration

Éric Jubin, Chocolaterie de Pont-Aven, auteur de Vive le blé noir ! : « Mettez 20 % de blé noir dans votre farine de froment : vous verrez, c’est une tuerie. »

6) La matière grasse : ne pas faire l’avare

Françoise Mercier, crêpière indépendante (Janzé), chevalier de la confrérie Piperia la Galette : « Il ne faut surtout pas lésiner sur la matière grasse pour obtenir une crêpe moelleuse. Utilisez de préférence du lait entier. »

7) La plaque : la fonte, sinon rien

Fabien Rozuel, société Krampouz (billigs depuis 1948) : « La qualité de la surface de cuisson est déterminante. L’idéal, c’est la fonte, pour une répartition de chaleur et une stabilité de température optimales. »

8) L’huile qui supporte la chaleur

Guilaine Péron, Crêperie Jarnoux (Lamballe) : « Élément très important : la matière grasse utilisée pour huiler la surface. Il faut un produit qui réagit bien à la chaleur : tournesol ou colza. Pas d’huile d’olive. »

9) Pourquoi la pâte doit reposer longtemps ?

Parce qu’elle se détend et s’équilibre : la fermentation légère et le repos réduisent l’élasticité excessive. À la cuisson, vous gagnez en souplesse et en finesse ; vous perdez le côté “carton”.