Stade rennais. Breel Embolo renforce l’attaque Rouge et Noir

Le mercato rennais se conclut par un coup de maître. Le Stade Rennais F.C. officialise l’arrivée de Breel Embolo, attaquant international suisse aux 77 sélections, qui s’est engagé pour quatre saisons jusqu’en 2029. À 28 ans, l’ancien joueur de Monaco apporte puissance, expérience et ambition à l’avant-garde Rouge et Noir.

Un parcours déjà cossu en Europe

Natif de Yaoundé mais formé au FC Bâle, Embolo s’est imposé très jeune comme l’un des plus grands espoirs du football helvétique. Avec les Rhénans, il glane trois titres de champion (2014, 2015, 2016) et affiche des statistiques éloquentes : 104 matchs disputés, 32 buts inscrits, 26 passes décisives.

Son profil athlétique séduit rapidement la Bundesliga. À Schalke 04, puis au Borussia Mönchengladbach, il affine son jeu, gagne en régularité et s’affirme dans un championnat exigeant. En 2017-2018, il participe à la deuxième place historique de Schalke derrière le Bayern. Son passage en Allemagne confirme sa capacité à exister à haut niveau.

En 2022, il rejoint l’AS Monaco, où il dispute 89 rencontres pour 22 buts et 13 passes décisives, contribuant au titre de vice-champion de France 2023-2024. Utilisé à 42 reprises la saison dernière, dont dix fois en Ligue des Champions, il a bouclé un exercice plein avec plus de 50 matchs toutes compétitions confondues (sélection incluse).

Un joueur taillé pour Rennes

Habitué des Coupes d’Europe, de la Coupe du monde et des championnats relevés, Breel Embolo arrive à Rennes avec une mission claire : offrir sa densité physique et son sens du collectif à une attaque en reconstruction après le départ d’Arnaud Kalimuendo.

Arnaud Pouille, président exécutif – directeur général du SRFC, souligne :

« Avec Loïc et Habib, nous clôturons notre recrutement estival avec l’arrivée de Breel, un profil qui faisait partie de notre shortlist initiale. Breel dispose d’une grande expérience du football de haut niveau. L’année passée, il a joué plus de 50 matchs avec son club et sa sélection, ce qui démontre toute sa régularité. Nous sommes très heureux de l’accueillir en Bretagne et sommes convaincus qu’il répondra aux attentes du peuple Rouge et Noir. »

Pour Loïc Désiré, directeur sportif, l’équation est simple :

« Breel correspond complètement au profil que nous recherchions : un attaquant qui pèse dans la surface, difficile à bouger, impactant dans le dernier geste. Ce que nous apprécions également, c’est son côté altruiste. Son expérience du très haut niveau sera un atout pour notre équipe. »

Le challenge breton

De son côté, le joueur affiche un enthousiasme communicatif :

« J’ai hâte de découvrir la famille rennaise et que ma nouvelle aventure commence. Le club est ambitieux, je suis moi aussi très déterminé à réaliser une belle saison. Au-delà du projet sportif, l’aspect humain m’a aussi attiré. J’ai regardé les derniers matchs du Stade Rennais, avec de jeunes joueurs et d’autres plus expérimentés. Je suis sûr que l’on va trouver les bonnes connexions. »

Une pièce maîtresse pour Habib Beye

Sous les ordres d’Habib Beye, Embolo aura un rôle central : sécuriser l’axe offensif, guider les plus jeunes et apporter son flair dans les grands rendez-vous. Avec son bagage international et sa capacité à faire jouer les autres autant qu’à conclure, il incarne le parfait complément d’une attaque rouge et noire en quête de constance.

Degemer mat Breel ! Le Roazhon Park attend déjà de vibrer aux premiers buts du nouvel avant-centre suisse.

Impact attendu en Ligue Europa Conférence

Le Stade Rennais disputera la Ligue Europa Conférence 2025-2026, une compétition où l’expérience et le réalisme offensif seront déterminants. Dans ce contexte, Breel Embolo pourrait jouer le rôle de leader technique et mental.

Habitué des soirées européennes, qu’il s’agisse de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa, l’international suisse connaît l’exigence de ces compétitions à élimination directe. Sa capacité à tenir le ballon sous pression, à jouer dos au but et à transformer les rares occasions en buts précieux correspond exactement aux attentes rennaises pour franchir un cap en Europe.

Pour Rennes, il s’agit non seulement de viser un beau parcours, mais aussi de renforcer son image sur la scène continentale. Avec Embolo, les Rouge et Noir possèdent enfin un avant-centre référencé capable de faire basculer les matchs serrés face à des adversaires rugueux ou plus expérimentés.

Breel Embolo