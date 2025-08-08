Les “tradwives” de Tik Tok, une tendance inoffensive ?

Les noms de Nara Smith, Ballerinafarm ou Estee Williams vous disent-ils quelque chose ? Sur Tik Tok, sous le hashtag “tradwife”, ces femmes montrent depuis plusieurs mois ce que représente, selon elles, l’épouse idéale. Pour certaines, il s’agit même de convaincre que c’est le meilleur mode de vie possible et qu’il est préférable de revenir à des valeurs traditionnelles…

Que signifie le hashtag “tradwife” ? Comme son nom l’indique, ce terme anglais renvoie à l’épouse traditionnelle, c’est à dire une femme qui tient son rôle d’épouse et de mère très à cœur, mais selon un schéma bien précis : la plupart du temps, il s’agit d’une mère au foyer qui se consacre à son mari et ses enfants. Le mari travaille et subvient aux besoins financiers tandis que l’épouse s’occupe de la maison et de l’éducation des enfants. Alors que l’on pensait ce schéma en recul, en contradiction avec les revendications féministes actuelles, ce hashtag est en vogue sur Tik Tok depuis 2024, de plus en plus populaire auprès de la jeune génération. Ce terme a fait son retour sur les réseaux sociaux américains, mais se retrouve maintenant aussi en Europe. Des créatrices de contenu donnent des conseils pour devenir la femme idéale et montre une vie de famille traditionnelle à travers de courtes vidéos.

Suivre les rôles genrés traditionnels

Ce mouvement valorise les rôles de genre traditionnels construit par le patriarcat. On parle de nouveau d’ “instincts naturels” : l’homme et la femme se tournent vers ces rôles naturellement et s’y épanouissent. Pour une femme, le principal objectif serait donc de fonder une famille. Elle se marie et devient mère jeune, sans passer par des études ou une expérience de travail.

Les réseaux sociaux soulignent le fait que la femme doit prioriser sa famille et subvenir aux besoins du mari et de ses enfants. Cette tendance est accompagnée par celle du “trad husband”, qui désigne un homme demandant à être récompensé pour son travail : il aime rentrer à la maison, avoir une femme disponible, un repas prêt, etc. L’épouse Hannah Neeleman, du compte Ballerinafarm, a par exemple renoncé à sa carrière de danseuse pour devenir mère au foyer. Mais si la page est tenue par Hannah se disant heureuse, la parution d’un article de Megan Agnew dans The Times a soulevé de nombreux questionnements. Lors de l’interview, elle raconte que son mari lui avait suggéré d’arrêter l’école de danse pour qu’ils se marient : « Après un mois, ils étaient fiancés. Au bout de deux, ils étaient mariés et au bout de trois elle était enceinte ». Malgré son haut niveau de danse, Hannah s’est consacrée à ses huit enfants et, dans les vidéos publiées, elle semble soumise aux volontés de son mari : alors qu’elle rêve de voyager en Grèce pour son anniversaire, son mari opte pour un tablier de cuisine. Un exemple parmi tant d’autres qui révèle la fonction à laquelle est désormais réduite la femme, bien que celle-ci semble consentante puisque son contenu repose la-dessus.

En parlant de l’époux d’ailleurs, lorsqu’on écoute attentivement ce que les trad wives diffusent dans leurs vidéos, on remarque que le prénom du compagnon est rarement mentionné. Simplement désigné comme le “mari” ou l’ “époux”, il est associé uniquement à son rôle social.

Être le contraire d’une féministe

Pour certains utilisateurs, il s’agit de revenir une vie plus traditionnelle, plus vertueuse : la plupart de ces personnes estiment que la seconde vague féministe n’a pas été bénéfique aux hommes comme aux femmes. La “trad wife” est ainsi mise en opposition avec une femme individualiste et égoïste, car trop concentrée sur sa carrière. La femme woke et féministe est souvent critiquée pour son refus d’apparaître “féminine et élégante” et son dégoût des hommes ou des relations amoureuses traditionnelles.

La tendance « I’m not a feminist » (je ne suis pas féministe) lancée par Lily Kate met en avant cette opposition : elle consiste à lister des raisons pour laquelle une femme refuse de se qualifier de féministe. Une anti-féministe est une femme qui accepte de faire les tâches ménagères, qui aime les enfants ou ne se sent pas menacer par les hommes. Certaines femmes conservatrices se basent sur l’image stéréotypée de la femme activiste et professionnellement active pour mieux valoriser le côté calme, altruiste, aimable d’une épouse et mère traditionnelle.

Estee Williams

La “tradwife” : un modèle idéalisé et fantasmé

Les influenceuses ne se contentent pas d’inciter oralement à suivre cette vision, comme le fait parfois Estee Williams, elles se mettent aussi en scène dans des vidéos comme Nara Smith. Si elle a obtenu le plus de visibilité ces derniers mois, Nara Smith est souvent critiquée pour ses vidéos qui montrent une vie trop lisse et propre : lorsqu’elle cuisine, elle est toujours vêtue de jolies tenues et elle le fait sans effort. Sa grande cuisine est toujours propre et les enfants s’occupent calmement dans une autre pièce sans venir l’interrompre. On remarquera d’ailleurs que la cuisine est l’activité la plus mise en avant, plus facile à embellir et à mettre en scène que le nettoyage… Le fait de romancer des moments de vie est omniprésent sur les réseaux sociaux, mais on reproche ici de faire la publicité d’une vie loin d’être réaliste, tout en véhiculant le fantasme de la femme au foyer parfaite.

De plus, cette nouvelle tendance met particulièrement en avant des jeunes familles à l’aise financièrement. Elles encouragent d’autres jeunes filles à adopter ce mode de vie sans prendre en compte le facteur économique. En réponse, plusieurs personnalités d’Internet rappellent que devenir mère au foyer jeune présente des risques. Beaucoup d’anciennes “tradwives” ont témoigné et révélé la dure réalité : « Les épouses traditionnelles de Tik Tok gagnent de l’argent grâce à leur contenu. Les autres, après un divorce, ont un CV avec une ellipse d’une dizaine d’années, pas d’argent sur un compte bancaire, même pas de voiture à leur nom », témoigne Ally. Dans une situation instable financièrement, les femmes se retrouvent démunies et sans défense pour obtenir la garde complète ou partagée de leurs enfants.

Les “Bossbabes” VS les “Tradwives”

Avant l’apparition des tradwives, les dernières générations de jeunes filles ont été particulièrement encouragées à faire des études afin de démontrer qu’elles étaient tout aussi capables que les hommes de poursuivre de grandes carrières. Sous le terme “bossbabes”, elles représentent des femmes indépendantes ayant réussi professionnellement dont le but ultime d’une vie n’est pas nécessairement d’être une épouse et mère. Que l’épanouissement pouvait se réaliser dans le travail, le voyage, etc. Si ces femmes sont parfois devenues mères, elles valorisent un nouveau mode de vie, avec une égalité des charges entre le père et la mère. Ce profil est, logiquement, entré en opposition avec le modèle de l’épouse et mère de famille traditionnelle.

De nombreuses personnes, notamment dans des vidéos YouTube, ont réagi à la vague de contenus d’épouses traditionnelles sur Tik Tok. Si beaucoup s’indignent en dénonçant un retour en arrière, d’autres souhaitent rappeler que le féminisme implique aussi de laisser le choix aux femmes. Cela n’empêche toutefois pas de remarquer que certaines vidéos montrent des victimes de la pression sociale, notamment dans les milieux religieux conservateurs.

« Le sourire de Mona Lisa », film de Mike Newell

Pour aller plus loin :

« Je ne suis pas née à la bonne époque » : des “tradwives” se racontent – Marie Toumit, Ouest France

«Tradwife, le retour de la femme au foyer ?» – Salomé Saqué, France Inter

« Est-ce que le traitement de princesse est une tendance inoffensive ou un nouveau moyen d’alimenter la misogynie ? » – Emma Beddington, The Guardian