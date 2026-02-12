Vacances, selfie loin des requins

Chers lectrices et lecteurs,

Les vacances d’hiver darde ses rayons sur nos corps alanguis. Il est temps pour la rédaction d’Unidivers – tous les contributeurs, bénévoles, volontaires, stagiaires, pigistes qui font chaque jour vivre notre magazine culturel – de lever le pied. Et d’aller se reposer loin des requins.

Non non, n’ayez aucune inquiétude : la publication quotidienne revient dans quelques jours, avec des articles ô combien passionnants ! Quant à la lettre d’information hebdomadaire, elle s’en va se reposer sur les plages immatérielles d’un serveur caché en sous-sol.

À tous – lecteurs, partenaires et annonceurs publics et privés, en particulier les Champs libres, les Tombées de la nuit, TVR et Dimanches à Rennes – un grand merci pour votre soutien, votre confiance et votre enthousiasme !

Qui a dit que la culture, les arts et l’économie sociale et solidaire n’intéressaient personne ? Au contraire, notre modèle de presse associative indépendante qui promeut la vie culturelle à travers une intelligence grand public répond à une demande des Rennais, des Bretons, des Français. Une demande encore plus importante depuis la crise du covid.

Certes, la presse indépendante subit de plein fouet une érosion continue de ses conditions d’existence tandis que les subventions coulent à fond dans l’escarcelles des titres de presse tenues par de riches familles. Bienvenue en France ! Nonobstant, après déjà 15 ans d’une pratique de ce sport de combat qu’est la promotion bienveillante d’une culture humaniste, gaulliste et sociale, Unidivers vous promet une belle 16e année.

De vous retrouver intensément dans quelques jours. Avec de nouveaux contributeurs et sujets…

Et demeuront comme l’Europe « UNIe dans la DIVERSité » en réponse à cette vaste crise permanente qu’est devenu le monde humain.

Et retrouvez la série spécial vacances de notre dessinateur Michel Heffe