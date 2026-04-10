Bitcoin, Adam Back est-il Satoshi Nakamoto ? Quand la preuve manque, le secret déborde

Un cryptographe britannique. Une enquête du New York Times. Un démenti public. Des réseaux qui s’enflamment. Des commentateurs qui confondent hypothèse forte et vérité acquise. L’affaire Adam Back ne dit pas seulement quelque chose du mystère Bitcoin. Elle révèle un trait plus profond de notre époque. Les systèmes qui promettent d’évacuer la confiance humaine au profit de la preuve technique réengendrent, au cœur même de leur architecture, du secret, du désir d’origine et du mythe. Bitcoin voulait se passer des prêtres, il a produit une théologie du fondateur absent.

Commençons par la base, celle que le bruit recouvre déjà. Adam Back n’a pas été établi comme étant Satoshi Nakamoto. Ce qui existe, au 10 avril 2026, c’est une enquête du New York Times attribuée à John Carreyrou, qui soutient qu’Adam Back serait le candidat le plus convaincant à ce jour. Ce qui existe aussi, de manière tout aussi nette, c’est le démenti d’Adam Back lui-même. Entre les deux, il n’y a pas la preuve décisive qui clôt une énigme historique. Il n’y a ni signature cryptographique irréfutable, ni aveu vérifiable, ni document d’archive qui fermerait le dossier. Il y a un faisceau d’indices, sérieux peut-être, mais encore circonstanciels. C’est toute la différence entre une piste puissante et une vérité établie. Or c’est précisément cette différence que le cycle médiatique aime comprimer. Dans les titres, l’hypothèse devient révélation. Dans les commentaires, elle devient quasi-certitude. Dans l’économie affective des réseaux, elle devient événement.

Pourquoi Adam Back revient toujours dans le radar

Le nom d’Adam Back n’arrive pas de nulle part. Il est l’inventeur de Hashcash, système de preuve de travail proposé dès la fin des années 1990 et cité explicitement dans le livre blanc du bitcoin. Il appartient au monde cypherpunk, ce milieu où se sont croisées les grandes intuitions sur la cryptographie, la confidentialité, la monnaie électronique et la désintermédiation numérique. Qu’il soit un suspect plausible n’a donc rien d’absurde. Il est même, depuis longtemps, l’un des noms les plus crédibles dans cette galerie de possibles où figurent aussi Nick Szabo, Hal Finney ou l’hypothèse d’un collectif. Mais la plausibilité n’est pas la preuve. Et c’est ici que le décryptage doit commencer. Car l’intérêt du sujet n’est pas seulement de savoir si Adam Back est Satoshi. Il est d’observer comment une hypothèse techniquement arguable devient, à vitesse numérique, une narration de révélation.

Le vieux rêve moderne de remplacer la confiance par le protocole

Bitcoin a porté une promesse immense, presque philosophique. Déplacer la confiance depuis les institutions, les banques centrales, les intermédiaires et les personnes vers un protocole vérifiable. On ne croit plus l’autorité ; on vérifie une chaîne de blocs, une preuve de travail, un consensus distribué. Au cœur de cette promesse se trouve une aspiration très moderne à l’objectivité impersonnelle. La machine n’a pas d’humeur. Le code n’a pas d’intérêt caché. Le calcul, en théorie, ne négocie pas. C’est là que l’affaire devient fascinante. Car autour de cet univers qui prétend réduire la dépendance à la confiance humaine s’est constitué l’un des plus puissants récits de croyance de l’ère numérique. Non pas malgré son ambition mathématique, mais presque à cause d’elle. Plus le système veut être neutre, plus son origine aimante les affects. Plus l’architecture se veut froide, plus le commencement brûle.

Le fondateur absent ou le retour du récit

Depuis des années, la question « qui est Satoshi ? » revient avec une régularité presque liturgique. Ce retour ne s’explique pas seulement par la curiosité journalistique, ni par les milliards supposés associés aux premiers bitcoins. Il touche à quelque chose de plus ancien. Toute communauté veut une scène primitive. Tout système veut son commencement. Toute architecture de vérité finit par réengendrer une interrogation sur son auteur, ses intentions, sa disparition, son silence. La grande ironie de Bitcoin est peut-être là. Le protocole règle la circulation de la valeur, mais il ne dissout pas la faim d’origine. Il organise la vérification des transactions, mais il ne supprime pas le besoin de savoir qui a parlé en premier, qui a signé sans signer, qui a ouvert la voie puis s’est retiré. Là où l’on attendait une pure infrastructure, nous avons reconstruit une légende.

Pierre Boutang ou ce que le secret fait au monde

C’est ici qu’un détour par Pierre Boutang devient éclairant. Dans Ontologie du secret, publiée en 1973, le secret n’est pas simplement une ignorance provisoire, un vide appelé à être comblé par une enquête plus patiente. Il désigne aussi une séparation active, une mise à part qui organise autour d’elle un champ d’interprétations, de désirs et de croyances. Le secret n’est pas seulement ce qu’on ne sait pas encore ; il peut être ce qui, parce qu’il demeure séparé, travaille le réel et attire vers lui les récits.

Appliquée à Satoshi Nakamoto, cette intuition est d’une puissance remarquable. Car l’identité de Satoshi fonctionne précisément comme cela. Elle n’est pas seulement un nom manquant dans les archives de l’Internet. Elle est devenue un foyer symbolique. Plus on prétend l’élucider, plus elle rayonne comme centre vide. Plus la technologie se présente comme preuve pure, plus elle se trouve reconduite à une scène primitive introuvable.

Autrement dit, une civilisation de la preuve ne supprime pas le secret. Elle le recompose ailleurs, parfois au point le plus symbolique de ses propres architectures. La blockchain enregistre, horodate, vérifie ; pourtant son commencement reste soustrait. Comme si la modernité technique, en chassant les anciens mystères, s’était ménagé à son tour une chambre obscure.

Le bruit médiatique adore les centres vides

C’est pour cela que les médias et les réseaux reviennent si souvent à Satoshi. Un centre vide est un formidable générateur de récits. Il offre à la fois l’autorité de l’origine et la liberté de la projection. Chacun peut y déposer son hypothèse préférée, son enquête, sa conviction intime, son fantasme de dévoilement final. Le vide est ici productif. Il ne bloque pas le discours ; il le nourrit.

L’affaire Adam Back en fournit une démonstration presque parfaite. Un article avance des rapprochements de style, de calendrier, d’obsessions techniques, de trajectoires intellectuelles. Un démenti survient. L’absence de preuve définitive demeure. Pourtant la narration ne ralentit pas ; elle accélère. Parce que ce que l’espace médiatique adore, ce n’est pas la clôture d’un mystère, c’est sa relance sous forme de quasi-résolution. Une vérité suspendue produit plus d’attention qu’une vérité close.

La techno-science n’abolit pas l’émotion, elle la déplace

On croit souvent que la technologie scientifique refroidit le monde. C’est faux, ou du moins très incomplet. Elle refroidit certains modes de validation, elle formalise, elle calcule, elle réduit certaines marges d’arbitraire. Mais elle ne supprime ni le besoin humain de récit, ni la quête d’autorité, ni la fascination pour les origines. Elle déplace tout cela. Elle traduit l’ancienne foi en nouveaux langages. Les sanctuaires changent de forme, non de fonction.

Bitcoin est exemplaire à cet égard. Il propose de remplacer la confiance interpersonnelle par une infrastructure de vérification. Mais autour de cette infrastructure, l’imaginaire collectif a reconstruit du sacré froid. Un texte fondateur, un auteur caché, des disciples, des hérétiques, des faux prophètes, des exégètes, des révélations périodiques. Rien de folklorique ici. Seulement cette loi tenace de l’humain — même les systèmes les plus rationnels finissent par sécréter une mythologie.

Adam Back, vrai ou faux ?

Si l’on veut répondre proprement à la question initiale, la formule la plus juste est simple. Adam Back comme Satoshi Nakamoto, c’est possible ; ce n’est pas prouvé. Présenter aujourd’hui cette identité comme un fait acquis serait aller trop vite. Présenter Adam Back comme un candidat très sérieux relancé par une enquête médiatique récente serait, en revanche, exact. Mais l’essentiel n’est peut-être déjà plus là. L’essentiel est que cette séquence montre la fragilité d’une époque fascinée par l’objectivité technique et pourtant incapable de renoncer à la dramaturgie du secret. Le protocole promettait la certitude. Le commencement, lui, reste en clair-obscur. Et c’est dans cette pénombre que prospèrent à la fois les enquêtes, les emballements et les croyances.

Ce que révèle vraiment l’affaire

Au fond, l’hypothèse Adam Back agit comme un révélateur. Elle montre qu’aucune architecture de preuve n’abolit entièrement le besoin de mystère. Elle montre aussi que les médias contemporains excellent moins à trancher qu’à transformer l’incertain en spectacle crédible. Et elle rappelle enfin que le numérique, loin d’avoir dissous les vieux mécanismes symboliques, leur a donné de nouveaux corps — plus techniques, plus abstraits, mais non moins passionnels.

Bitcoin voulait peut-être tourner la page des médiations humaines. Il a surtout démontré qu’aucune machine, si sophistiquée soit-elle, n’efface tout à fait la vieille scène du secret, du fondateur et de la croyance. La preuve circule, le bruit enfle, et le centre, lui, demeure vide.

Sources

The Guardian, « British computer scientist denies he is bitcoin developer Satoshi Nakamoto », 8 avril 2026.

TechCrunch, « British cryptographer Adam Back denies NYT report that he is Bitcoin creator Satoshi Nakamoto », 8 avril 2026.

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, livre blanc de Satoshi Nakamoto, référence explicite à « Adam Back’s Hashcash ».

Adam Back, « Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure »

High Court of Justice, Crypto Open Patent Alliance v Wright, jugement détaillé de 2024 établissant que Craig Wright n’est ni l’auteur du livre blanc du bitcoin, ni Satoshi Nakamoto, ni le créateur du système Bitcoin

Pierre Boutang, Ontologie du secret, PUF, 1973.