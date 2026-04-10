Dans son nouvel album, Øllø fait nous entendre des paysages irréels

Le nouvel album du Costamoricain Øllø, Glenn Besnard de son vrai nom, est sorti fin mars 2026. Comme son nom l’indique, Unreal Landscapes invite à une traversée musicale onirique au cœur de forêts bretonnes, dans un espace où l’acoustique rencontre l’électronique avec douceur.

Nous avions rencontré le musicien Glenn Besnard en 2024, à la sortie de son premier album sous le nom d’Øllø (In Parenthesis). En ce printemps 2026, c’est à l’occasion de son nouvel opus que nous le retrouvons avec plaisir. Unreal Landscapes est à l’origine une commande de bande sonore pour la pièce de théâtre Une Bête au paradis, adaptation du roman de Cécile Coulon qui raconte une lignée de femmes possédées par leur terre.

Pour cette création sonore, Øllø s’éloigne quelque peu des musiques électroniques dont il nous avait habitué avec In Parenthesis pour expérimenter une autre couleur : il retrouve le plaisir de se confronter aux instruments acoustiques comme le piano, la guitare et les cordes frottées. L’histoire se déroulant dans le monde rural, la bande sonore prend racine dans les prises de sons enregistrées dans différentes forêts bretonnes : « Les éléments que j’avais capté pour la bande sonore invitait à travailler la matière acoustique, mais pas seulement. » Mais il n’abandonne pas totalement les machines puisque le musicien confronte dans ce nouvel album les sons acoustiques et les sonorités électroniques, et confirme son intérêt pour le mariage des deux. En résulte une musique contemplative singulière.

Imaginez la liberté que doit ressentir un oiseau en plein vol, Unreal Landscapes, c’est cela : chaque note est une brise légère qui caresse agréablement les oreilles, propice à la création d’images mentales personnelles. Les morceaux, atmosphériques et oniriques, se rapprochent de l’ambient et de l’electronica, avec une dimension orchestrale assumée. « Les musiques électroniques pures peuvent être très urbaines et, pour moi, la musique orchestrale ramène à cette ruralité que je cherchais« , exprime-t-il. « Le bois des instruments rappelle les arbres et l’acoustique donne un son naturel. » On retrouve dans ce nouvel univers musical son inspiration première qui ne le quitte jamais : le groupe Sigur Rós, groupe de rock d’avant-garde islandais.

Après une ouverture avec le chant des oiseaux (« Hunaudaye Forest »), chaque morceau se vit comme un tableau dans lequel l’ambiance évolue selon les sons qu’il a récupérés au fil des saisons (« Song for the end of the summer »). Les trois derniers morceaux sont quant à eux des rework de titres issus de son premier EP sorti il y a plus de dix ans : chacun a été retravaillé avec l’esthétique musicale de Unreal Lanscapes, notamment avec l’ajout de textures aériennes, à l’image du titre « Appoline » qui emmène dans une élévation sonore soutenue.

Si la musique est plus aérienne que terrestre dans les sonorités, elle possède un vrai ancrage avec la terre par son côté méditatif. Unreal Landscapes incite à fermer les yeux et à rêver, à se recentrer sur l’essentiel. En musique.

Unreal landscapes,

Sortie le 29 mars 2026, sur le label Night Night records

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