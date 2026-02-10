Auray. Les marionnettes du Festival Méliscènes se mêlent en scène du 9 au 22 mars

La 25e édition du Festival Méliscènes, organisée par la Ville d’Auray (Morbihan), se tient du 7 au 21 mars 2026 dans tout le pays d’Auray.

Dédié à la marionnette, au théâtre d’objets et aux formes animées, le festival déploie cette année 32 spectacles pour 90 représentations, auxquels s’ajoutent ateliers et rencontres, ainsi qu’un temps fort participatif, la création collective Un Appétit de Géant.

Après une édition 2025 qui avait consolidé l’ambition intercommunale du rendez-vous, Méliscènes confirme en 2026 son format « festival de territoire » : une programmation pensée pour circuler, aller au-devant des publics et faire dialoguer les lieux, les communes partenaires et les esthétiques marionnettiques. L’épicentre reste le Centre culturel Athéna à Auray, qui centralise également l’ensemble de la billetterie, quels que soient les lieux de représentation.

Ce que propose Méliscènes 2026

32 spectacles et 90 représentations du 7 au 21 mars 2026 .

et du . Un festival consacré à la marionnette , au théâtre d’objets et aux formes animées , avec une programmation familiale et tout public.

, au et aux , avec une programmation familiale et tout public. Un axe participatif affirmé avec la création collective Un Appétit de Géant .

. Des ateliers et des rencontres pour prolonger les spectacles et entrer dans les coulisses des formes animées.

Billetterie : dates d’ouverture et contacts

Ouverture exceptionnelle sur place : dimanche 1er février 2026, de 10 h à 13 h, au Centre culturel Athéna (Auray).

À partir du mardi 3 février 2026 : billetterie sur place, par téléphone, par mail et en ligne.

Centre culturel Athéna — Place du Gohlérez, 56400 Auray

Téléphone : 02 97 56 18 00

Mail : reservation.athena@ville-auray.fr

Billetterie en ligne : meliscenes.mapado.com

Programme complet : à consulter ici