Biennale d’architecture et des espaces Trégor 2025 : eau, source d’inspiration et de réflexion collective

Du 9 septembre au 19 octobre 2025, le Trégor se transforme en vaste laboratoire créatif à l’occasion de la Biennale d’architecture et des espaces.

Porté par la Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne (MAeB), en partenariat avec Lannion, Perros-Guirec, Tréguier et Lannion-Trégor Communauté, ce rendez-vous itinérant fait circuler l’architecture dans les paysages côtiers et ruraux. Pour cette édition, un thème vital irrigue toute la programmation : « L’eau, dans tous ses états ».

Inauguration au Jardin de Kerdalo

La Biennale sera officiellement ouverte le jeudi 18 septembre à 18h au Jardin de Kerdalo, à Trédarzec, en présence de Francis Nativel, président d’Eaux et Rivières de Bretagne. Une manière de rappeler que la réflexion sur l’architecture ne peut se dissocier des enjeux écologiques et hydrologiques contemporains.

Expositions et installations dans le paysage

La Biennale investit l’espace public par une série d’installations et d’expositions :

Expositions en plein air : des panneaux électoraux détournés présentent des projets architecturaux autour de l’eau (gare maritime, criée, école intégrant la récupération d’eau pluviale) à Lannion, Perros-Guirec et Tréguier .

: des panneaux électoraux détournés présentent des projets architecturaux autour de l’eau (gare maritime, criée, école intégrant la récupération d’eau pluviale) à et . Œuvres photographiques de Daniel Bourgais : l’architecte et plasticien expose ses clichés à l’ancien office de tourisme de Lannion (quai d’Aiguillon) du 9 septembre au 4 octobre.

Rencontres, conférences et spectacles

La Biennale mise sur la convivialité et le partage des savoirs :

Rencontre avec Daniel Bourgais : le vendredi 26 septembre à 18h à Lannion.

: le à Lannion. Soirée « Regards sur l’eau » au Carré Magique (Lannion), le mardi 14 octobre à 20h : récits courts d’intervenants variés suivis de la conférence-spectacle À l’eau la terre de Laurent Petit, psychanalyste urbain. Tarif : 7 € / 3 €.

au Carré Magique (Lannion), le : récits courts d’intervenants variés suivis de la conférence-spectacle À l’eau la terre de Laurent Petit, psychanalyste urbain. Tarif : 7 € / 3 €. Projection « À l’eau ciné » : le jeudi 9 octobre à 20h au Palais des congrès de Perros-Guirec, une sélection de courts et moyens métrages documentaires et de fiction. Gratuit.

: le au Palais des congrès de Perros-Guirec, une sélection de courts et moyens métrages documentaires et de fiction. Gratuit. Présentation de projets architecturaux : le mardi 30 septembre à 20h au Palais des congrès de Perros-Guirec. Gratuit.

Balades et découvertes au fil de l’eau

Parce que l’architecture se vit aussi par le corps et le paysage, plusieurs parcours invitent à la déambulation :

Promenade le long de la Jaudy et du Guindy, à pied ou en kayak, le vendredi 19 septembre de 18h à 20h à Tréguier. Tarif : 2 €, réservation obligatoire (20 places).

Ateliers ludiques et pédagogiques

La Biennale propose aussi des moments pour les familles et les plus jeunes :

Atelier au moulin de Craou-Moc’h (Pluzunet), le samedi 4 octobre de 10h à 12h : dès 8 ans, découverte du fonctionnement d’un moulin et fabrication d’un mini-moulin à emporter. Gratuit, sur réservation (20 places).

Un territoire comme laboratoire

À travers ces propositions variées – expositions, rencontres, balades et ateliers – la Biennale invite habitants, étudiants, visiteurs et professionnels à interroger la relation entre architecture, eau et environnement. Elle affirme ainsi la singularité du Trégor comme un territoire de réflexion où la création contemporaine dialogue avec les paysages et les réalités rurales et littorales.

Programme complet et réservations sur le site de la Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne ainsi que sur les plateformes touristiques partenaires.