Hôpital : de l’hospitalité antique à la médecine moderne

Avant d’être un lieu de haute technicité où se concentrent médecins, chercheurs, machines et savoirs, l’hôpital fut d’abord un lieu d’accueil. Son histoire raconte ainsi bien davantage que celle de la médecine : elle traverse les religions, la charité, les guerres, le contrôle social, les découvertes scientifiques, la naissance de l’État-providence et, aujourd’hui, le déplacement d’une partie des soins hors de ses murs.

Parler de l’hôpital conduit d’abord à son étymologie. Le mot appartient à la grande famille latine de hospes, qui désigne à la fois l’hôte, celui qui reçoit et celui qui est reçu. Chez Vitruve, les hospitalia sont des pièces destinées à accueillir des étrangers. Le vieux français ospital, attesté au Moyen Âge, désigne ensuite un établissement accueillant pauvres, voyageurs, pèlerins et malades. L’idée de soin médical spécialisé n’est donc venue que progressivement se greffer sur une fonction première : offrir l’hospitalité à celui qui en a besoin.

Asclépios, dieu grec de la médecine

Des sanctuaires de guérison aux premiers établissements de soins

Il serait évidemment artificiel de chercher une date de naissance précise de l’hôpital. Bien avant qu’existent des établissements correspondant à notre définition moderne, les sociétés humaines avaient organisé des lieux où l’on pouvait recevoir protection, assistance ou soins.

Dans la Grèce ancienne, médecine et religion demeurent longtemps étroitement mêlées. Asclépios, dieu de la médecine — Esculape chez les Romains — est vénéré dans de nombreux sanctuaires, les Asclépieia, dont le plus célèbre est celui d’Épidaure. Les malades y viennent de toute la Grèce. Prières, bains, régime, exercices, sommeil rituel et pratiques thérapeutiques s’y côtoient. Ces sanctuaires ne sont pas encore des « hôpitaux » au sens contemporain : ils appartiennent à un univers religieux où la guérison est autant l’affaire du dieu que des hommes. Mais leur concentration de malades, de praticiens et de savoirs en fait une étape importante dans l’histoire des lieux de soin.

Le caducée d’Hermès — Mercure chez les Romains — porte deux serpents et souvent des ailes. Le véritable symbole antique de la médecine est le bâton d’Asclépios, autour duquel s’enroule un seul serpent. Les deux emblèmes sont fréquemment confondus depuis l’époque moderne.

Rome reprend cette tradition. À la suite d’une grave épidémie survenue au début du IIIe siècle avant notre ère, le culte d’Esculape est introduit dans la cité et un temple lui est consacré sur l’île Tibérine, appelée à conserver pendant des siècles une vocation médicale. Rome attire par ailleurs nombre de médecins venus du monde grec : Asclépiade de Bithynie, Dioscoride, Soranos d’Éphèse puis, au IIe siècle de notre ère, Galien, dont l’œuvre exercera une influence considérable sur la médecine européenne et proche-orientale pendant plus d’un millénaire.

L’Empire romain développe surtout un dispositif sanitaire particulièrement structuré pour son armée. À partir d’Auguste, la professionnalisation des légions s’accompagne de personnels médicaux et de véritables infirmeries militaires, les valetudinaria. Des médecins militaires y côtoient des aides-soignants et des capsarii, dont le nom vient de la capsa, la boîte ou trousse contenant le matériel de soin. Les fouilles archéologiques ont livré instruments chirurgicaux, pinces, sondes, scalpels et ustensiles pharmaceutiques. Il ne s’agit toutefois pas d’un service public de santé ouvert à tous : ces structures sont principalement destinées aux soldats et, dans certains domaines privés, aux esclaves.

Byzance invente un véritable hôpital organisé

Après la christianisation de l’Empire, l’assistance aux pauvres et aux malades prend une dimension nouvelle. À partir du IVe siècle, l’Empire romain d’Orient voit apparaître des établissements permanents accueillant spécifiquement des malades. Les xénones — le terme vient de xenos, l’étranger — et les nosokomeia associent la tradition antique du soin et l’impératif chrétien de charité. Ils disposent progressivement d’un personnel identifié, de médecins, d’infirmiers, de pharmaciens et d’administrateurs.

Le cas du Pantocrator de Constantinople, fondé au XIIe siècle par l’empereur Jean II Comnène, est particulièrement révélateur. Son règlement décrit un établissement d’une cinquantaine de lits avec plusieurs services, des médecins, des assistants, des infirmiers et une pharmacie. On se rapproche cette fois franchement de l’hôpital comme institution organisée, même si les frontières entre assistance, religion et médecine demeurent très différentes des nôtres.

Pièce de bronze représentant l’empereur Julien, Antioche, 360-363 (Classical Numismatic Group)

Cette époque est également celle de la conservation et de la compilation de l’héritage médical antique. Au IVe siècle, Oribase, médecin de l’empereur Julien, rassemble une part considérable des connaissances de ses prédécesseurs. Marcellus Empiricus, actif à la charnière des IVe et Ve siècles, compose à son tour une vaste pharmacopée. Ces auteurs appartiennent encore à l’Antiquité tardive plutôt qu’au haut Moyen Âge proprement dit, mais leurs compilations contribueront à transmettre jusqu’aux siècles suivants une partie du savoir médical grec et romain.

Monastères, Salerne et bīmāristāns

Dans l’Europe occidentale fragmentée après la disparition de l’Empire romain d’Occident, l’Église et les communautés monastiques jouent un rôle majeur dans l’accueil des pauvres, des voyageurs et des malades. Les monastères possèdent des infirmeries, cultivent des plantes médicinales et recopient dans leurs scriptoria des manuscrits anciens. La fonction reste néanmoins d’abord charitable : on accueille autant celui qu’on ne peut guérir que celui qu’on espère soigner.

La conscience empirique de la contagion conduit également à isoler certains malades. Les léproseries se multiplient au Moyen Âge à l’écart des villes. Plus tard, notamment à partir des grandes pestes de la fin du Moyen Âge, apparaîtront quarantaines et lazarets. Sans connaître encore les bactéries ou les virus, les sociétés comprennent que séparer temporairement les personnes et les marchandises peut ralentir certaines épidémies.

À partir des IXe-XIe siècles, Salerne, dans le sud de l’Italie, devient l’un des grands centres de la médecine occidentale. La Schola Medica Salernitana constitue un remarquable carrefour entre traditions grecque, latine, byzantine, juive et arabe. Des femmes semblent y avoir exercé ou enseigné la médecine, les célèbres Mulieres Salernitanae, parmi lesquelles la tradition a retenu le nom de Trota ou Trotula.

Non loin de là, au Mont-Cassin, Constantin l’Africain (vers 1020-1087), moine et médecin originaire d’Afrique du Nord, traduit en latin plusieurs œuvres médicales arabes. Cette circulation des textes joue un rôle décisif : le monde islamique a recueilli une partie de l’héritage d’Hippocrate et de Galien, souvent transmis auparavant par des savants chrétiens de langue syriaque, puis l’a commenté, critiqué et considérablement enrichi. Rhazès, Avicenne, Ali ibn Abbas al-Majusi ou encore Ibn al-Jazzar deviennent ainsi des autorités majeures de la médecine médiévale.

Avicenne

Dans les grandes villes du monde islamique se développent parallèlement les bīmāristāns. À Bagdad, Damas, Alep ou au Caire, certains de ces établissements possèdent des salles différenciées selon les maladies, des pharmacies et un personnel médical rémunéré. Ils peuvent également servir à la formation des futurs médecins. Ici encore, l’histoire de l’hôpital ne suit donc pas une progression strictement européenne : plusieurs civilisations élaborent en parallèle des formes institutionnelles de soin.

Croisades, ordres hospitaliers et hôpitaux urbains

Au XIe siècle, des marchands amalfitains participent à la création à Jérusalem d’un hospice destiné aux pèlerins. Autour de frère Gérard se constitue une communauté hospitalière que le pape Pascal II reconnaît officiellement en 1113 : l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Sa vocation est d’abord hospitalière. La fonction militaire, destinée notamment à protéger les pèlerins et les possessions de l’ordre, se développe ensuite. Après Jérusalem, les Hospitaliers s’installent à Rhodes puis à Malte, où Charles Quint leur cède l’archipel en 1530.

Après le Grand Siège de Malte de 1565, ils fondent une nouvelle capitale, La Valette. La Sacra Infermeria, édifiée à partir de 1574, acquiert une grande réputation par ses dimensions et son organisation. Elle appartient donc à l’époque moderne et non au XIIIe siècle. L’évolution de l’ordre, devenu Ordre souverain de Malte, illustre de manière spectaculaire les liens anciens entre guerre, pèlerinage, charité et médecine.

En France, vers 1260, Louis IX fonde à Paris la maison des pauvres aveugles, destinée selon la tradition à accueillir trois cents personnes. De ce nombre — quinze fois vingt — vient le nom des Quinze-Vingts. L’établissement constitue un exemple ancien d’institution consacrée à une population atteinte d’un handicap particulier, même s’il serait anachronique d’y voir déjà un service hospitalier spécialisé au sens actuel.

Hôpital des Quinze-Vingts à Paris, 1567

À la fin du Moyen Âge, nombre de villes occidentales disposent désormais d’un Hôtel-Dieu, d’une Maison-Dieu ou d’un hospice. Le financement repose largement sur les dons, les legs et le patrimoine foncier. Certains établissements deviennent d’importants propriétaires de maisons, terres, bois et rentes : soigner les pauvres suppose déjà une économie hospitalière.

De l’assistance au contrôle social

À l’époque moderne, l’hôpital ne devient pas seulement plus médical. Il acquiert aussi une fonction de contrôle social. En France, l’un des tournants se produit avec l’édit royal de 1656 créant l’Hôpital Général de Paris. Malgré son nom, il ne s’agit pas principalement d’un hôpital destiné aux malades : l’institution doit accueillir — et souvent enfermer — pauvres, mendiants, vagabonds et personnes considérées comme indésirables dans l’espace public. Les malades graves relèvent plutôt de l’Hôtel-Dieu.

L’hôpital est ainsi pris dans une ambiguïté qui traversera plusieurs siècles : protéger et soigner, mais aussi séparer, discipliner et parfois enfermer. Les politiques de lutte contre la mendicité, soutenues par la monarchie et différents mouvements religieux, contribuent à cette transformation. Le XVIIe siècle n’invente donc pas encore l’hôpital médical moderne ; il contribue surtout à faire de l’institution hospitalière un instrument majeur de la politique urbaine et sociale.

Au XVIIIe siècle, le malade commence à devenir le centre de l’hôpital

Au XVIIIe siècle, enquêtes, médecins et administrateurs dénoncent de plus en plus ouvertement les conditions épouvantables de nombreux établissements : surpopulation, mauvaise ventilation, promiscuité et parfois plusieurs malades dans le même lit. L’idée progresse que l’architecture, l’hygiène, l’aération et l’organisation même de l’établissement ont une influence sur la guérison.

À Paris, l’une des expériences emblématiques est menée par Suzanne Necker, épouse du ministre Jacques Necker. Avec l’appui de Louis XVI, elle fonde en 1778 un hospice de 120 lits rue de Sèvres. L’établissement entend rompre avec plusieurs usages anciens : chaque malade doit notamment disposer de son propre lit et l’attention portée à l’air, à l’alimentation et à l’organisation des soins devient centrale. L’établissement prendra en 1802 le nom d’hôpital Necker.

Jacques Necker (1732-1804), portrait par Jacques Siffrein-Duplessis. L’hospice qui deviendra l’hôpital Necker fut fondé en 1778 à l’initiative de son épouse, Suzanne Necker.

La Révolution française bouleverse l’hôpital et la médecine

La Révolution déstabilise profondément un système hospitalier encore largement dépendant des congrégations religieuses et de leurs patrimoines. Le décret du 18 août 1792 supprime les congrégations séculières et les confréries, même si les personnes qui soignent les pauvres et les malades peuvent continuer leur activité à titre individuel. La nationalisation de nombreux biens fragilise parallèlement les établissements, dont plusieurs se retrouvent dans une situation financière catastrophique.

La suppression des académies royales de médecine et de chirurgie intervient en août 1793 avec la suppression générale des académies par la Convention. Elle ne doit pas être attribuée à la loi Le Chapelier, votée deux ans auparavant, en juin 1791, et consacrée principalement à l’interdiction des corporations professionnelles et des coalitions.

Mais la Révolution reconstruit presque aussitôt ce qu’elle vient de bouleverser. En décembre 1794 sont créées trois écoles de santé à Paris, Montpellier et Strasbourg. L’enseignement médical est réorganisé autour de l’anatomie, de la pratique hospitalière et de l’observation clinique au lit du malade. L’hôpital cesse progressivement d’être seulement un lieu où l’on accueille ceux que la société ne sait pas prendre en charge : il devient aussi un lieu où l’on apprend la médecine.

La loi de 1803 organise ensuite la profession en distinguant les docteurs en médecine, formés dans les écoles et titulaires d’une thèse, et les officiers de santé, dont la formation est plus courte et largement pratique. Cette dualité perdurera durant une grande partie du XIXe siècle.

La loi du 30 juin 1838 marque par ailleurs une étape décisive dans l’organisation de la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux : chaque département doit disposer d’un établissement public spécialement destiné à les recevoir ou passer convention avec un établissement public ou privé. Contrairement à ce que l’on affirme parfois, la loi ne confie donc pas la gestion des asiles aux congrégations religieuses, même si celles-ci demeurent très présentes dans de nombreux établissements.

Montpellier, 1804 : cathédrale Saint-Pierre et façade sud de la faculté de médecine

Le XIXe siècle : quand l’hôpital devient une machine à produire du savoir

Le XIXe siècle transforme radicalement la médecine. La pratique systématique des autopsies confrontées aux symptômes observés du vivant fait progresser l’anatomie pathologique. La chimie, la physiologie et la microscopie ouvrent de nouveaux champs d’étude. Les grandes villes développent l’adduction d’eau, les égouts et la collecte des déchets avant même que la théorie microbienne permette de comprendre pourquoi ces mesures sauvent des vies.

L’hôpital joue un rôle central dans cette révolution scientifique parce qu’il réunit en un même lieu beaucoup de malades, des médecins et des étudiants. On peut observer, comparer, classer et confronter diagnostic et évolution de la maladie. Cette concentration, qui aurait autrefois favorisé les infections, devient progressivement un formidable outil de connaissance dès lors que l’hygiène commence elle-même à progresser.

Le 16 octobre 1846, au Massachusetts General Hospital de Boston, le dentiste William Morton réalise devant un public de médecins une démonstration spectaculaire d’anesthésie à l’éther. L’événement est souvent présenté comme la naissance de l’anesthésie moderne. Il faut néanmoins le nuancer : le médecin américain Crawford Long avait déjà utilisé l’éther pour une intervention chirurgicale en 1842, mais sans publier immédiatement ses résultats. L’importance de Morton tient surtout au caractère public de sa démonstration et à sa diffusion internationale très rapide.

Florence Nightingale (1820-1910)

Les guerres accélèrent elles aussi l’évolution des soins. Durant la guerre de Crimée, Florence Nightingale s’impose comme l’une des grandes figures de la professionnalisation des soins infirmiers. Elle ne se contente pas de soigner : elle travaille sur l’organisation des établissements, la ventilation, l’hygiène et l’exploitation statistique des données de mortalité. Ses réflexions sur l’architecture hospitalière influenceront durablement la conception des établissements du XIXe siècle.

En 1847, à Vienne, Ignace Semmelweis démontre que le lavage et la désinfection des mains des médecins font chuter spectaculairement la mortalité par fièvre puerpérale. Ses conclusions sont longtemps combattues. Quelques décennies plus tard, les travaux de Louis Pasteur sur les micro-organismes donnent un fondement scientifique à cette intuition. Le chirurgien britannique Joseph Lister applique à partir des années 1860 les principes de l’antisepsie en utilisant notamment l’acide phénique pour traiter les plaies et le matériel. L’asepsie — empêcher les microbes d’atteindre la plaie — complétera bientôt l’antisepsie — les détruire lorsqu’ils sont présents.

Guerres mondiales, transfusion et antibiotiques

La Première Guerre mondiale confronte les services de santé à une médecine de masse. Le nombre et la gravité des blessés imposent de perfectionner le triage, l’évacuation, la chirurgie traumatologique, la radiologie et les structures hospitalières temporaires. Lycées, hôtels, couvents et châteaux sont transformés en hôpitaux. L’organisation sanitaire moderne doit beaucoup à ces expériences terribles où des techniques jusque-là dispersées doivent soudain fonctionner à grande échelle.

Hôpital Necker, Paris : blessés de la Première Guerre mondiale

La transfusion sanguine connaît elle aussi des progrès décisifs après l’identification des groupes sanguins ABO par Karl Landsteiner au début du XXe siècle. Durant la guerre d’Espagne, le chirurgien canadien Norman Bethune participe à la mise en place d’un service mobile de transfusion permettant d’acheminer le sang conservé au plus près des blessés, préfigurant l’organisation moderne des banques du sang et de la médecine transfusionnelle de guerre.

Norman Bethune, 1922

Une autre révolution commence en 1928 lorsque Alexander Fleming observe l’action antibactérienne d’une moisissure du genre Penicillium. La pénicilline ne devient cependant un médicament utilisable à grande échelle qu’au début des années 1940 grâce notamment aux travaux d’Ernst Chain, Howard Florey et de leurs équipes, puis à la production industrielle organisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Fleming, Chain et Florey recevront ensemble le prix Nobel de médecine en 1945.

L’ère des antibiotiques transforme l’hôpital. Des infections jusque-là fréquemment mortelles deviennent traitables et des interventions chirurgicales autrefois extrêmement risquées deviennent envisageables. La tuberculose, toutefois, n’est pas vaincue par la pénicilline : c’est notamment la découverte de la streptomycine dans les années 1940 qui apporte le premier antibiotique réellement efficace contre le bacille tuberculeux. À terme, antibiotiques, vaccination, dépistage et amélioration des conditions de vie provoqueront le déclin des sanatoriums.

1945-1964 : de l’hôpital charitable à l’hôpital public moderne

En France, la création de la Sécurité sociale en 1945 modifie profondément l’accès aux soins et leur financement. Le malade n’est plus seulement l’objet d’une assistance : il devient progressivement un assuré social dont les soins relèvent d’un système collectif de solidarité. Dans le même temps, les professions hospitalières se spécialisent, l’équipement médical devient plus coûteux et l’hôpital prend une place croissante dans l’économie de la santé.

Un second tournant intervient avec l’ordonnance du 30 décembre 1958, généralement associée au nom du professeur Robert Debré. Elle crée les centres hospitaliers et universitaires — CHU et associe institutionnellement trois missions : le soin, l’enseignement et la recherche. Le plein temps hospitalo-universitaire favorise la présence durable, au sein des mêmes équipes, de médecins qui soignent, enseignent et conduisent des travaux scientifiques.

En 1964, la création de l’Inserm, héritier de l’Institut national d’hygiène, renforce encore la structuration de la recherche biomédicale française. L’hôpital moderne devient alors l’un des lieux où se rencontrent le malade individuel et une gigantesque organisation de production du savoir.

Son organisation financière continuera pourtant de changer. Longtemps rémunérés principalement selon le nombre de journées d’hospitalisation, les établissements publics passent au budget global dans les années 1980. À partir de 2004, la tarification à l’activité — T2A — lie une part essentielle de leur financement au nombre et à la nature des séjours réalisés. À chaque époque, le mode de financement façonne donc aussi la manière dont l’hôpital travaille.

L’hôpital contemporain sort progressivement de ses murs

L’histoire hospitalière pourrait donner l’impression d’une accumulation continue : toujours plus de lits, de bâtiments, d’appareils et de spécialistes. L’évolution récente raconte pourtant autre chose. Au 31 décembre 2024, la France compte environ 367 100 lits d’hospitalisation complète, un nombre qui diminue depuis plusieurs années, tandis que progressent les prises en charge à la journée et l’hospitalisation à domicile. Les établissements disposent parallèlement d’environ 91 000 places d’hospitalisation partielle et d’une capacité de prise en charge simultanée de plus de 25 000 patients en hospitalisation à domicile.

L’hôpital demeure pourtant un lieu essentiel des grands passages de l’existence. En 2024, environ 52 % des décès en France ont encore lieu dans un établissement de santé, contre 29 % à domicile et 16 % en maison de retraite ou en Ehpad. Mais le mouvement général est désormais celui d’un système moins exclusivement centré sur le bâtiment hospitalier et davantage organisé autour du parcours du patient.

Chirurgie ambulatoire, télémédecine, hospitalisation à domicile, réseaux de professionnels, médecine de précision, imagerie, robotique et intelligence artificielle dessinent un hôpital qui pourrait devenir moins un lieu unique qu’un nœud de compétences relié au domicile, aux médecins de ville, aux laboratoires et aux structures médico-sociales.

L’histoire referme ainsi presque une boucle. L’hôpital est né de l’hospitalité, lorsque l’on ouvrait une porte à l’étranger, au pauvre, au pèlerin ou au malade. Après deux millénaires de concentration des savoirs et des techniques entre ses murs, une partie de la médecine revient aujourd’hui vers le lieu de vie du patient. Non pas un retour au passé, mais peut-être un retour à l’intuition première contenue dans le mot lui-même : soigner commence par accueillir.

De l’Antiquité à nos jours, une brève histoire de la santé publique et de l’hôpital