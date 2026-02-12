Affaire Dreyfus à Rennes : le Musée de Bretagne dévoile un nouveau parcours permanent

Aux Champs Libres, le Musée de Bretagne renouvelle entièrement son exposition permanente consacrée à l’Affaire Dreyfus. Dès le 20 juin, venez découvrir un parcours repensé, plus accessible, davantage centré sur le procès de Rennes et sur la figure d’Alfred Dreyfus, dans une scénographie de 200 m2 structurée en six séquences.

Rennes, été 1899. La ville retient son souffle. Journalistes, militants, curieux, policiers, avocats, témoins : tout afflue vers le lycée de garçons — l’actuel lycée Émile-Zola — où se joue l’un des épisodes les plus explosifs de l’histoire politique et médiatique française. Cinq ans plus tôt, en 1894, Alfred Dreyfus a été condamné pour trahison lors d’un premier procès ; il devient alors le coupable « idéal » dans une France travaillée par l’antisémitisme. Mais l’Affaire se fissure, les preuves du complot s’accumulent, la famille se bat, les intellectuels s’engagent. Malgré cela, le 9 septembre 1899, le conseil de guerre le condamne à nouveau, avec circonstances atténuantes.

C’est cette séquence rennaise — et, plus largement, la mécanique entière de l’Affaire — que le Musée de Bretagne choisit de remettre au centre avec une refonte totale de son espace permanent. Ouverture au public : 20 juin 2026, aux Champs Libres.

Un fonds rennais unique, constitué dès 1899

Pour bâtir ce nouveau parcours, le Musée de Bretagne s’appuie sur un ensemble documentaire rare : plus de 8 000 pièces liées à l’Affaire Dreyfus, dont les premiers éléments entrent dans les collections dès 1899, au moment même du procès en révision. Ce fonds, continuellement enrichi, doit aussi beaucoup aux dons successifs de la famille Dreyfus et à une politique d’acquisitions au long cours. Un conseil scientifique associant historiennes, historiens et descendants d’Alfred Dreyfus a accompagné la conception de l’exposition.

Comprendre l’Affaire, lire ses échos contemporains

Le nouveau parcours veut rendre l’Affaire plus lisible et plus accessible, notamment pour les jeunes publics : il donne des repères nets sur les enjeux — vérité, justice, antisémitisme, rôle de la presse dans la fabrication de l’opinion — tout en replaçant Rennes dans la dramaturgie générale. Autre déplacement important : l’exposition ne s’arrête pas à « l’Affaire » comme monument abstrait. Elle s’attache aussi à Alfred Dreyfus, l’homme, à ce qui se joue au plan intime, familial, moral, derrière le tumulte public.

Six séquences, audiovisuel, et un parcours-enquête sur l’éducation aux médias

Déployée sur 200 m², la scénographie est annoncée comme totalement repensée et structurée en six séquences thématiques, avec de nouveaux dispositifs audiovisuels. L’un des marqueurs forts du projet est la création d’un parcours-enquête conçu autour de l’éducation aux médias et de l’esprit critique : une manière d’entrer dans l’Affaire par ses outils (archives, presse, rumeurs, preuves, contre-preuves), et de faire sentir comment se fabriquent, se diffusent et se déforment les récits collectifs.

À l’automne 2026, un espace supplémentaire doit prolonger cette ambition : un lieu pensé comme un laboratoire de la pensée critique, invitant à questionner la polarisation de la société et à explorer des pistes de dialogue pour dépasser les divisions.

Un label « Exposition d’intérêt national »

Le projet a obtenu le label « Exposition d’intérêt national », attribué par le ministère de la Culture à des expositions jugées remarquables pour leur approche, leur exigence scientifique et muséographique, et la qualité de leur médiation. Une distinction qui souligne, au passage, l’importance patrimoniale et civique de ce fonds rennais et de son actualisation.

Infos pratiques

Titre : L’Affaire Dreyfus à Rennes (exposition permanente renouvelée)

: L’Affaire Dreyfus à Rennes (exposition permanente renouvelée) Ouverture : 20 juin 2026

: Lieu : Musée de Bretagne, Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes

: Musée de Bretagne, Les Champs Libres, Horaires (Les Champs Libres) : du mardi au vendredi 12 h – 19 h (petites vacances scolaires zone B : 10 h – 19 h) ; samedi et dimanche 14 h – 19 h

: du mardi au vendredi (petites vacances scolaires zone B : 10 h – 19 h) ; samedi et dimanche Tarif : accès gratuit (exposition permanente du Musée de Bretagne)

En bref