Le comptage des oiseaux des jardins aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Venez vous initier au grand comptage des oiseaux des jardins avec une animatrice de la LPO.

**Lieu** : Rennes (35)

**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

**Horaire** : 10h à 12h

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 15

**Âge minimal** : 8 ans

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

Le dernier weekend de mai, c’est le comptage printanier des oiseaux des jardins, organisé par la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle ! Découvrez ce programme phare et initiez-vous aux sciences participatives à travers cette nouvelle animation LPO aux Prairies Saint-Martin.

– Accessible PMR

– Dès 8 ans

– Prévoir des chaussures confortables

– Adapter sa tenue à la météo

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :

* La date de la sortie

* L’intitulé de la sortie

* Le nombre d’adulte(s)

* Le nombre d’enfant(s) et leur âge

* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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