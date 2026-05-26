Le comptage des oiseaux des jardins aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes
Le comptage des oiseaux des jardins aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes samedi 30 mai 2026.
Le comptage des oiseaux des jardins aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Venez vous initier au grand comptage des oiseaux des jardins avec une animatrice de la LPO.
**Lieu** : Rennes (35)
**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
**Horaire** : 10h à 12h
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Âge minimal** : 8 ans
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Le dernier weekend de mai, c’est le comptage printanier des oiseaux des jardins, organisé par la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle ! Découvrez ce programme phare et initiez-vous aux sciences participatives à travers cette nouvelle animation LPO aux Prairies Saint-Martin.
– Accessible PMR
– Dès 8 ans
– Prévoir des chaussures confortables
– Adapter sa tenue à la météo
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :
* La date de la sortie
* L’intitulé de la sortie
* Le nombre d’adulte(s)
* Le nombre d’enfant(s) et leur âge
* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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