13e Championnat du Cri de la Mouette. A Dunkerque, la civilisation se mesure au volume du jabot

Il existe des capitales qui se proclament par leurs musées, tandis que d’autres préfèrent les start-up dont elles exhibent les logos comme des trophées. Dunkerque, elle, a choisi une voie plus simple, plus franche et, au plan anthropologique, plus exacte, puisqu’elle dresse un chapiteau, convoque des plumes, réunit un jury dit “inmouettible” et accueille des adultes consentants qui hurlent comme des mouettes en plein hiver, avec une gravité d’Académie que traverse l’enthousiasme d’un carnaval qui refuse de mourir de sérieux. La preuve en est que le Championnat du Monde du Cri de la Mouette revient et qu’il promet, pour chaque concurrent, une étrange rédemption qui passe par une mouette intérieure enfin libérée.

Ne vous y trompez pas, car il ne s’agit pas de brailler au hasard comme on le ferait à la fin d’un mariage qui s’éternise. Ici, la triche est traquée et la note demeure impitoyable, tandis que le règlement, qui ne s’embarrasse pas de poésie, interdit de couacraquetter, de glouglousser ou de pousser comme une chouette défroquée, de sorte que l’on ne vient pas faire l’intéressant, mais que l’on vient jaboter, au sens plein, avec l’humilité du bec et la foi du goéland.

Quant au jury, il réunit huit membres que l’on annonce “inmouettibles”, et l’expression, qui sent son administration maritime, signifie qu’ils ne souriront pas même si vous proposez une mouette qui pleure en mineur tout en demandant une frite. Cette année, on nous prévient en outre que le plumage sera scruté avec une attention extrêmissime, si bien que quiconque se présenterait déguisé en blaireau décoiffé serait repéré sans délai, ce qui prouve une fois de plus que Dunkerque possède des méthodes dont il vaut mieux ne pas demander le détail.

Le drame, puisque quelqu’un devra oser détrôner Michel Polnamouett

L’édition précédente a laissé un traumatisme collectif, car Michel Polnamouett a soulevé le légendaire bouclier de Mouettus et il a gravé son nom dans le granit moral des côtes du monde entier, lesquelles n’avaient rien demandé mais qui, depuis, vivent avec ce souvenir. Dès lors, les prétendants s’entraînent partout, et l’on en voit sur les digues, dans les parkings et dans les cages d’escalier, tandis que certains osent même les open spaces où l’on croyait encore que le pire resterait Teams.

Car gagner, ici, ce n’est pas seulement “faire rire”, puisque c’est devenir un instrument météorologique vivant qui donne au public la mouette totale, celle qui annonce la marée, réclame une frite, insulte l’univers et retombe ensuite, comme si de rien n’était, dans une dignité vaguement maritime que l’on ne saurait contester.

Sous le chapiteau, où la liturgie du grand “walle walle” reprend ses droits

Le rendez-vous est donné le dimanche 15 février 2026 à 11h, sous le chapiteau qui sera installé sur le parking du collège Lamartine, et le choix du lieu n’a rien de neutre, puisque le parking est l’habitat naturel de l’humanité moderne, tandis que le chapiteau en devient la cathédrale provisoire. Ensuite, nous dit-on, viendra la chapelle de Dk’Bus, ce qui signifie, en termes spirituels, que la continuité est assurée et que les rites se transmettent comme ils devraient le faire dans toute société qui se respecte.

On promet une ambiance qui s’inscrit dans la plus pure tradition carnavalesque, ce qui veut dire que vous croiserez une foule costumée, des bannières, des cris et des accessoires impossibles, et que vous sentirez cette chaleur humaine qui naît quand on accepte collectivement de ne pas faire semblant d’être adultes, tout en assumant que l’on tient à ses plumes.

Les deux derniers vainqueurs réunis Steven Seagull et Michel Polnamouett

Comment participer, si votre jabot brûle et que votre mouette réclame justice

Si vous pensez avoir en vous une mouette de compétition, c’est parfait, puisqu’il faut passer les sélections pour espérer rejoindre la dizaine de candidat(e)s qui accéderont à la finale. Les organisateurs invitent à s’inscrire via le lien communiqué, qui est urlr.me/JrKQWe, et il faut le faire avant que votre confiance ne retombe comme une aile mouillée.

Venez en famille, entre amis, ou avec votre orgueil, car tout sera broyé par l’exigence du cri juste, et si vous doutez, dites-vous qu’il est reposant, dans un monde saturé d’opinions, de n’avoir à convaincre personne, puisque l’on vous demande seulement de faire “waaaaaalle” correctement, et de le faire sans trembler.

Derrière la farce, il y a une idée simple et plutôt belle, puisque l’intégralité des bénéfices des ventes de boissons est annoncée comme reversée à la fondation du Dunkerquois solidaire, de sorte que vous pouvez vous hydrater, rire et financer du lien social, tout en évitant de prétendre que vous vivez une “expérience immersive”, ce qui suffit déjà à définir une modernité acceptable.

Repères pratiques