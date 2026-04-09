À Douarnenez, le Port-musée fait entrer les Gras et c’est la ville qui déborde

D’avril à septembre 2026, le Port-musée de Douarnenez ouvre Faire les Gras. Le goût de la fête à Douarnenez, une exposition aussi locale qu’inattendue, aussi populaire qu’intelligente. Le sujet pourrait sembler léger. Il est en réalité profond, charnel, collectif. Ici, le carnaval n’est pas un folklore de vitrine. C’est une secousse, une mémoire vivante, une manière pour une ville portuaire de se raconter en travestissant le réel.

Il s’agit de saisir une énergie, un tumulte, un désordre heureux, une vérité collective qui ne tient ni dans une vitrine ni dans une légende de cartel. Avec Faire les Gras. Le goût de la fête à Douarnenez, le Port-musée s’attaque à cette matière instable qu’est la fête populaire. Il fallait de l’audace. Car comment muséographier la foule, le travestissement, les rires, les rites, les excès, les silhouettes bricolées, les habitudes de bistrot, les vieux codes, les fantaisies neuves, les gestes qui se transmettent sans toujours passer par les livres ?

Douarnenez apporte sa propre réponse. Elle ne fige pas les Gras. Elle les remet en circulation. Elle ne transforme pas le carnaval en relique. Elle le regarde comme un fait culturel majeur, profondément enraciné dans l’histoire maritime, ouvrière et affective de la ville. Et c’est sans doute ce qui fait de cette exposition l’une des propositions les plus singulières du printemps en Bretagne.

Le carnaval comme langue locale

À Douarnenez, les Gras ne relèvent pas de l’animation saisonnière. Ils ne sont pas un supplément pittoresque destiné à colorer une brochure touristique. Ils sont une langue. Une manière de parler la ville autrement. Pendant quelques jours, l’ordre habituel se plisse, les hiérarchies se brouillent, les identités se déplacent, les corps s’autorisent d’autres présences et le port devient théâtre.

Le carnaval a toujours eu cette puissance-là. Il déforme pour révéler. Il renverse pour mieux montrer. Il se moque, il grossit les traits, il exagère, il brouille les frontières entre les genres, entre les classes, entre les rôles. Sous ses airs de fête tapageuse, il touche à quelque chose de très sérieux. Il permet à une communauté de se regarder elle-même à travers le masque, la caricature, le travestissement et l’excès. En cela, les Gras de Douarnenez appartiennent à une longue histoire européenne du carnaval. Mais ils en offrent une version très située, très maritime, très douarneniste.

C’est précisément ce que l’exposition entend faire sentir. Les Gras y apparaissent non comme une survivance folklorique, mais comme une tradition vivante, transmise, transformée, rejouée d’année en année par les habitants eux-mêmes. Au-delà de l’attractivité du rendez-vous, ils restent d’abord la fête de Douarnenez, une fête profondément locale qui conserve sa charge d’appartenance, de satire, de mémoire et de liberté. D’après le dossier de presse, l’exposition croise ainsi photographies anciennes, témoignages et créations contemporaines afin de proposer une approche patrimoniale, sociale et artistique de cette tradition. Elle met en lumière les codes, les rituels et la créativité des carnavaliers à travers costumes, masques, affiches, vidéos, peintures et photographies. Source : dossier de presse de la Ville de Douarnenez / Port-musée.

Le musée attrape enfin ce qui déborde

Le beau geste du Port-musée consiste à prendre au sérieux ce qui échappe d’ordinaire aux institutions culturelles quand elles deviennent trop sages, la liesse, l’ironie, le désordre organisé, la joie collective. Le musée, ici, ne se contente pas d’archiver. Il tente de restituer un mouvement. Le parcours est annoncé en quatre grandes séquences, depuis les origines médiévales des rituels carnavalesques jusqu’aux spécificités des Gras de Douarnenez et à ce que cette parenthèse de folie révèle du quotidien qu’elle vient bousculer.

C’est là que l’exposition devient passionnante. Elle ne parle pas seulement de costumes ou de défilés. Elle parle d’une ville qui se retourne comme un gant. D’une société locale qui s’offre, pendant quelques jours, la possibilité d’une autre distribution des rôles. D’un espace portuaire où la fête devient un outil de cohésion, de critique, de mémoire et de réinvention. Le carnaval n’y est pas un simple moment de défoulement. Il est aussi une scène où se rejouent les rapports sociaux, les appartenances, l’histoire populaire, les gestes de transmission.

Dans cette perspective, le choix du Port-musée est particulièrement juste. Car un musée maritime digne de ce nom ne se réduit pas aux bateaux, aux maquettes, aux cordages et aux instruments de navigation. Il doit aussi raconter les manières d’habiter le port, les sociabilités qui s’y inventent, les mythologies locales, les débordements permis, les fêtes qui soudent et qui déplacent. En consacrant une exposition de cette ampleur aux Gras, le Port-musée élargit la culture maritime à ses dimensions festives et sociales. Il rappelle qu’un territoire se comprend autant par ses rituels de joie que par ses outils de travail.

Une anthropologie joyeuse

Ce qui frappe dans le projet, c’est son double mouvement. D’un côté, il y a une vraie ambition scientifique. L’exposition s’appuie sur une enquête-collecte ethnographique menée entre novembre 2022 et juin 2023, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et patrimoniaux. De l’autre, il y a le refus de dessécher son sujet. Les Gras ne sont pas disséqués à distance. Ils restent approchés comme une fête vive, sensuelle, bruyante, collective, traversée par le rire et par le goût du débordement.

Cette alliance entre exigence documentaire et vitalité populaire donne à l’ensemble une tonalité rare. L’exposition n’a pas l’air de demander au visiteur de contempler sagement un folklore déjà refroidi. Elle semble au contraire l’inviter à entrer dans un monde de signes, de voix, d’images et de gestes où la fête devient un objet de connaissance sans cesser d’être une expérience sensible.

Les chiffres annoncés donnent la mesure du projet, 600 m² d’exposition, plus de 300 photos des Gras d’hier et d’aujourd’hui, des vidéos, des témoignages sonores, des diaporamas, des costumes, des masques, des éléments de chars et plusieurs dispositifs interactifs destinés aux enfants. Voilà une exposition qui ne se contente pas d’illustrer un sujet, mais qui cherche à faire sentir son épaisseur humaine, visuelle et symbolique.

Une affiche qui a déjà l’esprit des Gras

Il faut aussi s’arrêter sur l’affiche de l’exposition, confiée à Marianne Larvol, illustratrice et graphiste douarneniste. Son esthétique rétro, colorée et légèrement décalée semble avoir compris l’essentiel. Les Gras ne sont pas seulement un défilé. Ils sont un état de la ville. Une montée d’excitation. Une suspension du sérieux ordinaire. Marianne Larvol évoque d’ailleurs cette folie qui s’empare de Douarnenez pendant cinq jours, le port transformé en théâtre, le plaisir du déguisement, l’abolition provisoire des frontières de genre et de l’ordre social. Tout est là. L’affiche ne résume pas l’événement, elle en épouse le tempo.

On devine alors ce que Faire les Gras peut produire chez le visiteur. Non pas une simple visite instructive, mais une traversée. Un passage entre archives et présent, entre mémoire locale et anthropologie festive, entre regard muséal et imaginaire populaire. Une exposition qui comprend qu’une ville ne se laisse jamais mieux approcher que lorsqu’elle consent à rire d’elle-même, à se dédoubler, à se masquer pour mieux se révéler.

Informations pratiques

Exposition : Faire les Gras. Le goût de la fête à Douarnenez

Lieu : Port-musée de Douarnenez, place de l’Enfer, 29100 Douarnenez

Dates : du 4 avril 2026 au 7 novembre 2027

Vernissage : vendredi 3 avril 2026 à 18 h

Horaires : d’avril à juin, puis de septembre à début novembre, du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; juillet et août, tous les jours de 10 h à 18 h

Tarifs en moyenne saison : adultes 11,50 € ; tarif réduit 5,50 € ; famille 26 €

Site : www.port-musee.org

Une exposition associée en entrée libre

Dans le hall d’accueil commun de la médiathèque et du Port-musée, une exposition des Ateliers d’arts prolonge l’élan de Faire les Gras. Les travaux, conçus autour de la fête, du travestissement, de l’hybridation, de la foule et d’une joyeuse folie collective, seront visibles du 4 avril au 20 septembre 2026. L’ensemble mêle stands de fête foraine revisités, sculptures gourmandes, assemblages fantasmagoriques et fresque monumentale réalisée par les élèves de tous âges. Entrée libre aux jours et horaires d’ouverture de la médiathèque et du Port-musée.