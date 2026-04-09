Elsa Tomkowiak à Vern-sur-Seiche et Châteaugiron. La couleur ne décore pas, elle attaque

Avec Décharge chromatique, présentée au Volume et IN / CKASIMIR au Centre d’art Les 3 CHA, du 28 avril au 10 juin 2026, Elsa Tomkowiak rappelle une évidence que beaucoup d’expositions oublient : la couleur n’est pas un habillage. C’est une force, une poussée. Une manière de prendre l’espace à bras-le-corps. Chez elle, rien de décoratif, rien de poli. La couleur percute, déborde, met le regard sous tension. Le titre dit tout. Une décharge, ce n’est pas un joli dégradé.

La couleur contre l’anesthésie visuelle

Nous vivons entourés d’images si bavardes, si filtrées, si commentées, qu’elles finissent souvent par ne plus rien produire. Elsa Tomkowiak prend le problème à l’envers. Elle ne surcharge pas le visible de discours. Elle le met en état d’intensité. La présentation officielle du Volume parle d’une « matière vivante et spatiale » et d’une « peinture en tension », nourrie à la fois par une énergie expansive et par le travail préparatoire de grandes installations in situ. C’est exactement là que son travail devient passionnant. Il tient ensemble l’élan et la rigueur, l’explosion et la composition, le jaillissement et la construction.

Autrement dit, Tomkowiak ne fait pas “de la couleur” au sens aimable du terme. Elle s’en sert comme d’un agent de transformation. Ses pièces déplacent l’architecture, troublent la perception, obligent l’œil à renoncer à ses habitudes. Ce n’est pas une exposition à consommer d’un regard distrait. C’est une expérience de dérèglement chromatique, une façon de rendre au visible une violence heureuse.

Une peinture sortie du cadre

Le plus juste, chez elle, est peut-être ceci : la peinture n’est plus assignée à la surface. Elle devient environnement, traversée, mise en espace. Elle cesse d’être fenêtre ou façade pour devenir événement. À l’heure où tant d’installations immersives confondent intensité plastique et gadget lumineux, Elsa Tomkowiak garde une netteté rare. Elle ne cherche pas à divertir. Elle cherche à activer. Elle ne noie pas le spectateur dans un bain d’effets. Elle l’expose à une énergie colorée qui travaille réellement le lieu. C’est moins spectaculaire que bien des machines immersives à la mode, mais infiniment plus juste.

Le mot “décharge” prend alors tout son sens. Il dit l’électricité, bien sûr, mais aussi l’expulsion, la propagation, la brusque mise en circulation d’une force contenue. Dans cette exposition, la couleur se comporte exactement ainsi. Elle quitte la réserve, envahit l’espace, transforme la salle en champ de tensions. Elle ne décore pas les murs, elle les met en crise.

Un diptyque breton plutôt qu’un simple accrochage

Décharge chromatique ne se lit d’ailleurs pas seule. L’exposition est pensée en partenariat avec le centre d’art Les 3 CHA de Châteaugiron, où Elsa Tomkowiak présente simultanément IN / CKASIMIR du 18 avril au 14 juin 2026. Là, les textes évoquent des partitions suspendues aux couleurs flamboyantes, qui se croisent et redessinent la géométrie du lieu au fil de la déambulation. Ce dialogue entre Vern-sur-Seiche et Châteaugiron permet de saisir deux versants d’une même recherche, une couleur qui construit l’espace, le coupe, l’ouvre, le traverse, et refuse obstinément de rester sage.

Au fond, le travail d’Elsa Tomkowiak a cette qualité rare de ne pas s’abriter derrière le commentaire. Il avance à découvert. Il croit encore à la puissance immédiate de la sensation, sans renoncer pour autant à la précision formelle. Dans un paysage culturel souvent partagé entre joliesse consensuelle et conceptualisme d’accompagnement, Décharge chromatique choisit une autre voie. Plus franche, plus physique, plus nerveuse. Une voie où la couleur cesse enfin d’être un supplément d’âme pour redevenir une secousse.

Décharge chromatique — Elsa Tomkowiak

Le Volume, Vern-sur-Seiche

Du 28 avril au 10 juin 2026

Entrée libre. Vernissage ouvert à tous le 28 avril à 19 h 30.

En regard

IN / CKASIMIR, Elsa Tomkowiak

Centre d’art Les 3 CHA, Châteaugiron

Du 18 avril au 14 juin 2026. Vernissage le 17 avril à 18 h 30.