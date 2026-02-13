✨ FESTI’JEUNES au CSE ! ✨, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck

✨ FESTI’JEUNES au CSE ! ✨ Samedi 28 mars, 09h00 centre socio éducatif 5919 Nord

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Tu n’as rien de prévu le samedi 28 mars ? Tant mieux, parce que le Secteur Jeunesse du Centre Socio Educatif Hazebrouck lance son TOUT PREMIER festival !

Le concept ?

C’est TA journée. On te donne les clés :

FORUM : Jobs d’été, engagement, environnement, débats… tout pour construire ton avenir.

SCÈNE OUVERTE : Chant, humour, musique, danse… Montre-nous ton talent !

EXPO « Jeune aujourd’hui, Adulte de demain » : Tes œuvres méritent d’être vues !

SOIRÉE DJ : On finit la journée en mode fête !

centre socio éducatif 5919 place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Engage-toi, trouve ton job d’été et fais la fête au Festi’Jeunes 2026 à Hazebrouck !