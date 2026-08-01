1, 2, 3… Ciné ! En vacances Atelier VANILLE Château-Renard
jeudi 13 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
1, 2, 3… Ciné ! En vacances Atelier VANILLE
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:45:00
fin : 2026-08-13 14:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier “Création d’une affiche” concocté par la médiatrice cinéma du Vox pour prolonger les séances. Atelier dès 3 ans.
Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier “Création d’une affiche” concocté par la médiatrice cinéma du Vox pour prolonger les séances.
Atelier dès 3 ans
Durée 40 min .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
This summer, let yourself be swept away on adventures around the world with colorful characters—and join the workshop! Poster Design workshop organized by the Vox film mediator to extend the film screenings. Workshop for ages 3 and up.
L’événement 1, 2, 3… Ciné ! En vacances Atelier VANILLE Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO
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