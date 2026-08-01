Informations pratiques

Château-Renard

1, 2, 3… Ciné ! En vacances Atelier VANILLE

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 13:45:00

fin : 2026-08-13 14:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier “Création d’une affiche” concocté par la médiatrice cinéma du Vox pour prolonger les séances. Atelier dès 3 ans.

Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier “Création d’une affiche” concocté par la médiatrice cinéma du Vox pour prolonger les séances.

Atelier dès 3 ans

Durée 40 min .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, let yourself be swept away on adventures around the world with colorful characters—and join the workshop! Poster Design workshop organized by the Vox film mediator to extend the film screenings. Workshop for ages 3 and up.

L’événement 1, 2, 3… Ciné ! En vacances Atelier VANILLE Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO