Après-midi Jeux de société Château-Renard
jeudi 13 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Après-midi Jeux de société
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Après-midi Jeux de société
Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. A partir de 8 ans. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Afternoon Board Games
L’événement Après-midi Jeux de société Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO
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