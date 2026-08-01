Informations pratiques

Château-Renard

Après-midi Jeux de société

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Après-midi Jeux de société

Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. A partir de 8 ans. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

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English :

Afternoon Board Games

L’événement Après-midi Jeux de société Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO