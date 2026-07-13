1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon Boulbon

Informations pratiques

Boulbon

1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon

Lundi 13 juillet 2026 de 21h à 1h.

Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 1h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 21h à 1h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h à 1h.

Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 1h.

Dimanche 19 juillet 2026 de 21h à 1h.

Mardi 21 juillet 2026 de 21h à 1h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 21h à 1h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 21h à 1h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 1h.

Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 1h. Carrières de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-24 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Après Poquelin et Poquelin II, les tg STAN font le pari d’un nouvel assemblage des farces de Molière.

Malades et cocus imaginaires, jeu des apparences…

Le collectif flamand revendique le rire pour dire la tragi-comédie humaine.

Retour à Molière !

Depuis Le Misanthrope (1998), tg STAN a régulièrement cheminé avec le dramaturge. Créant des assemblages insolites avec Poquelin (2003) et Poquelin II (2017), le collectif flamand a mis en scène une galerie de personnages drôles, fourbes, ridicules, avares et malades imaginaires. Infidélité, hypocrisie et faux-semblants, tout y était ou presque ! Avec 1, 2, 3 Poquelin, les tg STAN font le pari d’un troisième épisode mordant et jubilatoire, qui synthétise les aventures précédentes, pied de nez à la tragi-comédie humaine, avec huit interprètes jouant une quarantaine de personnages. Changements à vue, jeu-mitraillette, théâtre brut… Ils emboîtent le pas du maître de l’art théâtral français usant d’un dispositif proche des tréteaux spécialement créé pour eux dans la mythique carrière de Boulbon. Du XVIIe au XXIe siècle, la satire et le rire font toujours bon ménage sur fond de crise.



Distribution

De et avec Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els Dottermans, Tine Embrechts, Bert Haelvoet, Willy Thomas & Stijn Van Opstal

Textes Molière

Lumière Luc Schaltin, Thomas Walgrave

Son Alexandre Fostier

Costumes Inge Büscher, An d’Huys

Coordination technique Patrick Martens, Iwan Van Vlierberghe

Gestion des tournées Mirte Declercq

Direction générale Karel Vermeerbergen, Inge Huysmans



Production

Production tg STAN

Coproduction Les Nuits de Fourvière (Lyon), Festival d’Avignon, Le Quartz Scène nationale Brest, Le Manège Maubeuge

Soutien Tax Shelter du gouvernement fédéral par le biais du Cronos Invest

tg STAN est subventionné par la Communauté flamande



En partenariat avec France Télévisions .

Carrières de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50

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English :

Following on from Poquelin and Poquelin II, tg STAN take up the challenge of reassembling Molière?s farces.

Imaginary patients and cuckolds, a game of appearances?

The Flemish collective uses laughter to tell the human tragi-comedy.

L’événement 1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon Boulbon a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)