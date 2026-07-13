1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon Boulbon
lundi 13 juillet 2026 · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon
Lundi 13 juillet 2026 de 21h à 1h.
Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 1h.
Jeudi 16 juillet 2026 de 21h à 1h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 21h à 1h.
Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 1h.
Dimanche 19 juillet 2026 de 21h à 1h.
Mardi 21 juillet 2026 de 21h à 1h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 21h à 1h.
Jeudi 23 juillet 2026 de 21h à 1h.
Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 1h.
Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 1h. Carrières de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-24 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
Après Poquelin et Poquelin II, les tg STAN font le pari d’un nouvel assemblage des farces de Molière.
Malades et cocus imaginaires, jeu des apparences…
Le collectif flamand revendique le rire pour dire la tragi-comédie humaine.
Retour à Molière !
Depuis Le Misanthrope (1998), tg STAN a régulièrement cheminé avec le dramaturge. Créant des assemblages insolites avec Poquelin (2003) et Poquelin II (2017), le collectif flamand a mis en scène une galerie de personnages drôles, fourbes, ridicules, avares et malades imaginaires. Infidélité, hypocrisie et faux-semblants, tout y était ou presque ! Avec 1, 2, 3 Poquelin, les tg STAN font le pari d’un troisième épisode mordant et jubilatoire, qui synthétise les aventures précédentes, pied de nez à la tragi-comédie humaine, avec huit interprètes jouant une quarantaine de personnages. Changements à vue, jeu-mitraillette, théâtre brut… Ils emboîtent le pas du maître de l’art théâtral français usant d’un dispositif proche des tréteaux spécialement créé pour eux dans la mythique carrière de Boulbon. Du XVIIe au XXIe siècle, la satire et le rire font toujours bon ménage sur fond de crise.
Distribution
De et avec Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els Dottermans, Tine Embrechts, Bert Haelvoet, Willy Thomas & Stijn Van Opstal
Textes Molière
Lumière Luc Schaltin, Thomas Walgrave
Son Alexandre Fostier
Costumes Inge Büscher, An d’Huys
Coordination technique Patrick Martens, Iwan Van Vlierberghe
Gestion des tournées Mirte Declercq
Direction générale Karel Vermeerbergen, Inge Huysmans
Production
Production tg STAN
Coproduction Les Nuits de Fourvière (Lyon), Festival d’Avignon, Le Quartz Scène nationale Brest, Le Manège Maubeuge
Soutien Tax Shelter du gouvernement fédéral par le biais du Cronos Invest
tg STAN est subventionné par la Communauté flamande
En partenariat avec France Télévisions .
Carrières de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50
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English :
Following on from Poquelin and Poquelin II, tg STAN take up the challenge of reassembling Molière?s farces.
Imaginary patients and cuckolds, a game of appearances?
The Flemish collective uses laughter to tell the human tragi-comedy.
L’événement 1, 2, 3 Poquelin Festival d’Avignon Boulbon a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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