1 Degree Celsius interroge la capacité de l’art à inspirer l’action face à la crise environnementale. Sur scène, sept danseurs évoluent avec une précision chirurgicale pour traduire l’impact du changement climatique sur nos corps et nos identités. La pièce propose une immersion sensorielle unique : la partition musicale a été créée à partir de données réelles sur la montée des températures atmosphériques, tandis que la lumière se coordonne en temps réel à la chaleur croissante de la terre. Sung Im Her nous confronte concrètement à la durabilité de nos modes de vie urbains et à nos responsabilités.

L’œuvre de Sung Im Her se distingue par un équilibre constant entre une esthétique épurée et une narration puissante. Son style se définit par une gestuelle brute et géométrique, issue d’une recherche sur l’essence même du mouvement, libéré de toute signification culturelle préalable. Derrière cette apparente abstraction, la chorégraphe explore des thèmes sociétaux brûlants.

Commandé par le National Asian Culture Center (ACC), ce spectacle s’inscrit dans un parcours d’excellence internationale. Formée à l’Université Hansung en Corée puis à l’école P.A.R.T.S. en Belgique sous la direction d’Anne Teresa De Keersmaeker, Sung Im Her puise dans le minimalisme répétitif de la danse post-moderne. Son passage par des compagnies belges mythiques, telles que Les ballets C de la B ou Needcompany, a infusé dans son travail une théâtralité physique intense. Cette double influence lui permet de placer l’humain et ses relations avec le monde naturel au cœur de la création contemporaine pour nous faire vibrer, ensemble, pour notre seule et unique planète Terre.

Amélie Blaustein-Niddam

Durée : 50 min

Catégorie :

Dès 8 ans, Jeune public

Danse

L’art peut-il nous pousser à agir face à l’urgence climatique ? Avec 1 Degree Celsius, la chorégraphe Sung Im Her signe une œuvre militante. Sept danseurs traduisent en mouvements la montée des températures terrestres. Entre pulsations électroniques et lumières dynamiques, cette performance nous rappelle que chaque geste compte pour sauver notre futur.

Du jeudi 10 décembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

dimanche

de 15h00 à 16h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-10T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-16T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T20:30:00+02:00;2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T20:30:00+02:00;2026-12-12T19:30:00+02:00_2026-12-12T20:30:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:00:00+02:00;2026-12-15T19:30:00+02:00_2026-12-15T20:30:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T20:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/1-degree-celsius-sung-im-her-her-project +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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