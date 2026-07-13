1 jour, 1 église Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
vendredi 31 juillet 2026 · Place de l'Église · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
1 jour, 1 église
Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les bénévoles de l’association « Un jour, une église » se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public. .
Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté unjouruneeglise.yonne@gmail.com
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English : 1 jour, 1 église
L’événement 1 jour, 1 église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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